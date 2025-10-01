október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ahány ház, annyi lecsó

47 perce

Elhoztuk a babóti lecsófesztivál 133 legjobb pillanatát – XXL-galéria

Címkék#galéria#lecsófesztivál#Lecsó-és Pálinkafesztivált

Ha ott járt a babóti lecsófesztiválon, azért lapozza át a galériát, ha nem, azért. Rengeteg fotót lapozgathat a Lecsó- és Pálinkafesztivál legeslegjobb pillanatairól!

Szeptember 27-én rendezték az első, de a tervek szerint nem az utolsó Lecsó- és Pálinkafesztivált Babóton. A sportpálya mellett három tucat főzőállomáson készültek a lecsó különféle variációi. Olyan különleges verziók is születtek, mint a májas, a szarvaskolbászos és a fürjtojásos. Pálinkából 54 mintát adtak le. Az ételeket és italokat szakmai zsűri bírálta. A kiemelt szavakra kattintva elolvashatja helyszíni riportunkat, sőt, belehallgathat az egyik legvidámabb csapat, a fertőszentmiklósi férfidalkör nótázásába is!

Lecsó- és Pálinkafesztivál, babót
Lecsó- és Pálinkafesztivált rendeztek Babóton szeptember 27-én.
Fotó: Hamar József

Kattintson a képre és lapozza végig a babóti Lecsó- és Pálinkafesztiválon készült képgalériát! Ilyen volt a babóti lecsófesztivál:

I. Lecsófesztivál Babóton

Fotók: Hamar József
https://www.youtube.com/shorts/c8KVpzxSIQc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu