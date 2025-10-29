október 29., szerda

Nárcisz névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megbetegedések

1 órája

Látogatási tilalmat vezettek be a győri kórházban

Címkék#győri kórház#Égésplasztikai Osztály#látogatási tilalom

Újabb osztályon vezetett be látogatási tilalmat a győri Petz-kórház.

Kisalföld.hu
Látogatási tilalmat vezettek be a győri kórházban

Látogatási tilalmat vezettek be a Petz-kórházban. Fotó: Kisalföld-archívum

Október 28-tól határozatlan időre az Égésplasztikai Osztályon az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések számának emelkedése, valamint a további megbetegedések megelőzése érdekében látogatási tilalom van érvényben - közölte honlapján az intézmény.

Az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. tv. 11§ (3), (4) és (6) bekezdéseiben foglalt kapcsolattartás lehetősége folyamatosan biztosított!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu