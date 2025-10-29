Megbetegedések
Látogatási tilalmat vezettek be a győri kórházban
Újabb osztályon vezetett be látogatási tilalmat a győri Petz-kórház.
Október 28-tól határozatlan időre az Égésplasztikai Osztályon az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések számának emelkedése, valamint a további megbetegedések megelőzése érdekében látogatási tilalom van érvényben - közölte honlapján az intézmény.
Az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. tv. 11§ (3), (4) és (6) bekezdéseiben foglalt kapcsolattartás lehetősége folyamatosan biztosított!
