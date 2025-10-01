Fertőzés
27 perce
Látogatási tilalmat vezetett be a győri kórház
Látogatási tilalom bevezetéséről döntött a győri kórház.
A fertőzések miatt látogatási tilalmat rendeltek el a győri kórház Ápolási Osztályán.
Forrás: petz.hu
A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések számának emelkedése, valamint a további megbetegedések megelőzése miatt látogatási tilalmat vezettek be október 1-től határozatlan időre az Ápolási Osztályon.
Az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. tv. 11§ (3), (4) és (6) bekezdéseiben foglalt kapcsolattartás lehetősége folyamatosan biztosított.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre