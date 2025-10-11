október 11., szombat

Egészségügy

31 perce

Fontos infók a Petz-kórházból - Így változik a látogatási rend hétfőtől.

A győri kórház egységesen új látogatási rendet vezet be október 13-tól. Egy osztály, a Központi Aneszteziológiai és az Intenzív Terápiás Osztály azonban kivételt jelent az új szabály alól.

Kisalföld.hu
Az új látogatási rend betartását kéri a Petz-kórház a hozzátartozóktól, a barátoktól. Fotó: Kisalföld-archívum

"Értesítjük a tisztelt hozzátartozókat és látogatókat, hogy 2025. október 13-tól a kórházban a látogatási rend ideje az alábbiak szerint módosul: 14:30 – 16:30 óra között lesz lehetőség a betegek felkeresésére. A kezelőorvostól tájékoztató kérése a hozzátartozó állapotáról 16 óráig lehetséges" - közölte a győri Petz-kórház.

Egy osztály esetében nem változik a látogatási rend

A Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály vonatkozásában továbbra is két időintervallum áll rendelkezésre:

  • 13:30-14:30
  • 18:30-20:00 

Kérjük, hogy látogatásaikat ezekhez az időpontokhoz igazítsák. Köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket, mellyel hozzájárulnak betegeink nyugodt gyógyulásához - zárul a Petz-kórház közleménye.

 

