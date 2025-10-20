október 20., hétfő

Egészségügy

1 órája

Látogatási rend a Karolina Kórházban: maszk viselése kötelező

A látogatási rend egy éve változott a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban – tudtuk meg dr. Jenei Kinga főigazgató főorvostól. Két osztály kivételével egységesen egy óra áll a látogatók rendelkezésére.

Kisalföld.hu

Maszkot kell viselni a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban a vizsgálókban és a kórtermekben. A maszk viselését az egyre gyakrabban előforduló légúti megbetegedések miatt vezették be. Utánajártunk: a Karolinában minden osztályon egységesen munkanapon, hétvégén, ünnepnapon 15.30 – 16.30 között látogathatjuk meg bent fekvő szeretteiket. Dr. Jenei Kinga főigazgató főorvos tájékoztatása szerint egy éve van ez a látogatási rend, és kérik a látogatókat, hogy ehhez igazodjanak, az osztályok zavartalan működéséért.

Látogatás Karolina Kórház Mosonmagyaróvár
Látogatás a Karolina Kórházban: minden osztályon egységesen munkanapon, hétvégén, ünnepnapon 15.30 – 16.30 között látogathatjuk meg bent fekvő szeretteiket.
Fotó: Mészely Réka

Látogatás a gyermek- és sürgősségi osztályon

Két osztály kivételével a fenti, egyórás időtartamhoz kell tehát igazodni.  A csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon egész napos látogatás engedélyezett. Kérik, hogy egy beteg esetében maximum 2 látogató tartózkodjon egyidejűleg a kórteremben. Mindaddig, amíg nem zavarja a betegellátás rendjét.

A sürgősségi betegellátó osztályon nincs beteglátogatás, kivéve súlyos állapotú beteg vagy gyermek esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését a szakmavezető-, illetve osztályvezető főorvosnak jelezheti.

A látogatóknak az intézményben tartózkodásuk alkalmával tekintettel kell lenniük a kórtermekben tartózkodó többi betegre. A beteget látogató személyek alsó korhatára 7 év.

Hozzáteszik még: a súlyos állapotú, végstádiumú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon, a kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon. Továbbá a szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. 

 

