Rózsaszínű labubut talált az agrárminiszter a dobozban
Most ugrik a majom a vízbe – bontogatta a labubu csomagját Nagy István agrárminiszter nemrég postolt Tiktok videójában. Hozzátette: labubu, ami meghódította az egész világot, de tényleg ilyenek vagyunk mi emberek?
A labubu-láz sokakat elért a világon. Nagy István agrárminiszter sem hagyta szó nélkül, és egy videót tett közzé Tiktok-oldalán.
Labubu: divat vagy józan ész?
Mosolyogva bontogatta a labubu csomagolását Nagy István. Vele együtt mi is kíváncsiak voltunk, mit rejt a doboz! Mint kiderült, egy lányos változatot, egy rózsaszínű figurát.
– Labubu, ami meghódította az egész világot, de tényleg ilyenek vagyunk mi emberek? – kommentálta közben az országgyűlési képviselő, aki a csomagolást is tovább olvasgatta. Ebből kiderült, hogy a poliészter, vasdrót és PVC az alapanyaga a játéknak, így az előállítási költsége nincs száz forint. Ugyanakkor több ezer vagy több tízezer forintba is kerül, úgy hogy nem is tudjuk, pontosan mit kapunk, hiszen talány a doboz tartalma.
"Tényleg divat ennyire irányítja az életünket? Tényleg így meg akarunk felelni a trendeknek? És hol marad a józan ész?" – teszi fel végezetül a kérdéseit a tárcavezető.