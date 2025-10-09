október 9., csütörtök

Rózsaszínű labubut talált az agrárminiszter a dobozban

Címkék#dobozban#Labubu#játék#világ#forint

Most ugrik a majom a vízbe – bontogatta a labubu csomagját Nagy István agrárminiszter nemrég postolt Tiktok videójában. Hozzátette: labubu, ami meghódította az egész világot, de tényleg ilyenek vagyunk mi emberek?

Kisalföld.hu

A labubu-láz sokakat elért a világon. Nagy István agrárminiszter sem hagyta szó nélkül, és egy videót tett közzé Tiktok-oldalán.

Fotó: Shutterstock

Labubu: divat vagy józan ész?

Mosolyogva bontogatta a labubu csomagolását Nagy István. Vele együtt mi is kíváncsiak voltunk, mit rejt a doboz! Mint kiderült, egy lányos változatot, egy rózsaszínű figurát.

@drnagyistvan A labubu, ami meghódította az egész világot! #labubu ♬ original sound - drnagyistvan

– Labubu, ami meghódította az egész világot, de tényleg ilyenek vagyunk mi emberek? – kommentálta közben az országgyűlési képviselő, aki a csomagolást is tovább olvasgatta. Ebből kiderült, hogy a poliészter, vasdrót és PVC az alapanyaga a játéknak, így az előállítási költsége nincs száz forint. Ugyanakkor több ezer vagy több tízezer forintba is kerül, úgy hogy nem is tudjuk, pontosan mit kapunk, hiszen talány a doboz tartalma. 

"Tényleg  divat ennyire irányítja az életünket? Tényleg így meg akarunk felelni a trendeknek? És hol marad a józan ész?" – teszi fel végezetül a kérdéseit a tárcavezető. 

 

