Hiába hűvös az idő, ez a kvíz megizzasztja! – Mennyire olvassa figyelmesen cikkeinket?

Rendszeresen böngészi portálunk cikkeit? Kvízünk kérdései mind az utóbbi hetek írásaiból születtek, így aki figyelt, annak gyerekjáték lesz a megoldás. De vigyázat, nehezek a kérdések!

Pardavi Mariann

Gyakran olvassa a kisalfold.hu-t? Ha igen, akkor most előnyben van! Legújabb kvízünkben ugyanis azok a történetek, érdekességek és hírek köszönnek vissza, amelyek nemrégiben nálunk jelentek meg. Ha figyelmesen követte a cikkeket, könnyedén kitalálja a válaszokat, ha nem, akkor itt az ideje pótolni. 

kvíz győr cikk kisalfold.hu
A legújabb kvízünkben az elmúlt hetek legjobb cikkeiből szemezgettünk. 

Ha készen áll, induljon a kvíz Győrről és a környékről! Hány válasza lett helyes? Írja meg nekünk Facebookon! Ha kész és még játszana, tegye próbára magát korábbi kérdéssoraink kitöltésével! 

1.
Magyarországon már csak egyetlen bőrgyár üzemel, ráadásul éppen Győr-Moson-Sopron megyében. Melyik településen?
2.
Győrben a sokadik McDonald’s épül. Nemrég számoltunk be róla, hogy a finisben jár a legújabb Meki építése. Hányadik lesz a sorban az ETO Parknál épülő?
3.
Babóton szeptember utolsó hétvégéjén különleges eseményt rendeztek, egy étel különféle variációit készítették. Mit ünnepeltek Babóton?
4.
A megyénkben él Magyarországon legöregebb gólyája, a huszonhárom éves gólyamatuzsálem. Melyik településen költött idén nyáron?
5.
Milyen mediterrán növényt ültettek idén nyáron a Dunakapu térre? Három kis fa kapott helyett a Pulzus szobor mellett. Milyen fa?
6.
Egy győri helytörténész, Biczó Zalán nagy fába vágta a fejszéjét, ugyanis egy híres osztrák festő győri tartózkodásáról ír könyvet. Melyik művész életébe merült el?
7.
Rumi Béla két ember megölése miatt kapott halálbüntetést 1987-ben. Hol történt a kettős gyilkosság?
8.
Nyolcmilliárd forintból újult meg egy belvárosi iskola Győrben. Melyik?
9.
A Miss World Hungary szépségversenyen megyei lány fejére tettek koronát, Végvári Jankát találták a legszebbnek. Hol él Janka?

 

