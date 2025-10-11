október 11., szombat

Brigitta névnap

18°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véneki kupa

53 perce

8 országból 200-an érkeztek, kutyáikkal versenyeztek a Szigetközben - fotók, videó

Címkék#kemping#dogscooterezés#kutyafogathajtás#verseny#pálya#Vének

Kutyaugatástól és szurkolótáboroktól hangos Vének a hétvégén. Megrendezik a 13. nemzetközi Szigetköz-Vének kutya futóversenyt. Kilátogattunk az első napon.

Kisalföld.hu
8 országból 200-an érkeztek, kutyáikkal versenyeztek a Szigetközben - fotók, videó

Fotó: Krizsán Csaba

Megtelt a véneki tábor és kemping különböző nemzetiségek lakóautóival, valamint szeretett kutyáival. Hétvégén rendezik meg a 13. Szigetköz-Vének kutyás futóversenyt és Gerald Schinzel emlékkupát. Nyolc ország 200 versenyzője regisztált különböző kategóriákban. Pénteken átvehették a versenyzők a rajtszámaikat, szombaton pedig meg is kezdődtek az első futamok. Elsőként a kutyafogathajtók indultak, majd a futók, kerékpárosok és dogscooterek. A terep és pálya kicsit változott tavaly óta a véneki kutya futóversenyen.

kutya futóverseny
Különböző kategóriákban álltak rajthoz a 13. nemzetközi kutya futóverseny résztvevői. Fotó: Krizsán Csaba

Kutya futóverseny kicsiknek és nagyoknak

A gazdik és négylábú társaik izgatottan várták a rajtot, hogy teljesíthessék a távokat. Különböző kategóriákban és korosztályokban szálltak versenybe a jelentkezők. A legkisebbek, a bébik és gyerekek 200-500 méteres távot teljesítenek, míg a serdülők 1,5 és 2,5 kilométeres távot is választhattak. A versenyre bármilyen kutyával lehetett nevezni kutyás futás, kutyás terepkerékpározás, dogscooterezés és kutyafogathajtás kategóriákban. Bát nagyobb részt szánhúzó kutyák erősítették a mezőnyt. Külön versenyeztek még a veteránok, férfi és női kategórái is. A befutónál pedig egy kisebb medence várta a szőrős négylábúakat, hogy felfrissítsék magukat a nagy menetek végén.

XII. Szigetközi-Vének kutyás futó kupa

Fotók: Krizsán Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu