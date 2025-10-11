8 országból 200-an érkeztek, kutyáikkal versenyeztek a Szigetközben - fotók, videó

Megtelt a véneki tábor és kemping különböző nemzetiségek lakóautóival, valamint szeretett kutyáival. Hétvégén rendezik meg a 13. Szigetköz-Vének kutyás futóversenyt és Gerald Schinzel emlékkupát. Nyolc ország 200 versenyzője regisztált különböző kategóriákban. Pénteken átvehették a versenyzők a rajtszámaikat, szombaton pedig meg is kezdődtek az első futamok. Elsőként a kutyafogathajtók indultak, majd a futók, kerékpárosok és dogscooterek. A terep és pálya kicsit változott tavaly óta a véneki kutya futóversenyen.

Különböző kategóriákban álltak rajthoz a 13. nemzetközi kutya futóverseny résztvevői. Fotó: Krizsán Csaba

Kutya futóverseny kicsiknek és nagyoknak

A gazdik és négylábú társaik izgatottan várták a rajtot, hogy teljesíthessék a távokat. Különböző kategóriákban és korosztályokban szálltak versenybe a jelentkezők. A legkisebbek, a bébik és gyerekek 200-500 méteres távot teljesítenek, míg a serdülők 1,5 és 2,5 kilométeres távot is választhattak. A versenyre bármilyen kutyával lehetett nevezni kutyás futás, kutyás terepkerékpározás, dogscooterezés és kutyafogathajtás kategóriákban. Bát nagyobb részt szánhúzó kutyák erősítették a mezőnyt. Külön versenyeztek még a veteránok, férfi és női kategórái is. A befutónál pedig egy kisebb medence várta a szőrős négylábúakat, hogy felfrissítsék magukat a nagy menetek végén.