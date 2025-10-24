Ezért nem mehetett be Ausztriába a Fradi-szurkolók különvonata

A Ferencváros szurkolóinak különvonata nem mehetett be Ausztriába, miután a határellenőrzés előtt rendbontás tört ki a szerelvényen – írta a Salzburger Nachrichten. Az incidens órákkal a Red Bull Salzburg–Ferencváros Európa-liga mérkőzés előtt történt, melyet a Fradi 3–2re megnyert.

Noha a Fradi-szurkolók különvonata nem jutott el Salzburgba, így is voltak a lelátón drukkerek.

Fotó: sn.at

Mintegy 1500 ferencvárosi drukker indult útnak a salzburgi találkozóra, közülük körülbelül 500-an különvonattal. A határ közelében egyes szurkolók tűzijátékokat lőttek el, és a helyszíni rendőrségi jelentés szerint „botrányos viselkedést” tanúsítottak. Ennek következtében a beutazást megtagadták, és a szerelvényt visszafordították Magyarországra.

Az osztrákok állítják: a különvonat visszafordításáról a magyar hatóság döntött

Az osztrák belügyminisztérium azt közölte: nem az osztrák rendőrség döntött a visszafordításról, minden intézkedést a magyar hatóságok hajtottak végre, beleértve a szurkolók Budapestre történő visszaszállítását is, miután a mozdonyvezető – a vonatban keletkezett károk miatt – megtagadta a továbbutat.

Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) is jelezte: a különvonatot a magyar MÁV üzemeltette, így az ÖBB-nek nem volt szerepe az ügyben.

Ugyanakkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „megátalkodott és botrányos” dolog történt, és elfogadhatatlannak tartja, ami a magyar szurkolókkal történt.