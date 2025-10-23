október 23., csütörtök

Meglepő

45 perce

Nem engedi be Ausztria a Fradi-szurkolók különvonatát

Címkék#belügyminisztérium#UEFA#FTC#RB Salzburg

Mégsem mehettek tovább a Fradi-szurkolók Salzburg felé. A különvonatot az osztrák hatóságok visszafordították.

Kisalföld.hu

A fradi.hu adta közzé, hogy "a Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg–FTC labdarúgó UEFA Európa-liga-főtábla mérkőzésre igyekvő ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar-osztrák határról."

különvonat
A Fradi-szurkolók különvonata nem mehetett tovább.

Az eljárás érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni – tették hozzá.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter arról számolt be, hogy megegyezett osztrák kollégájával a vonat továbbhaladásáról.
 

