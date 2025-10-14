Különdíjat érdemelt a soproni diákok filmje

A pályázaton különféle stílusú és témájú filmek versenyeztek egymással. A diákok számára remek lehetőség volt kipróbálni magukat forgatókönyvíróként, rendezőként, operatőrként és szereplőként egy kisfilmben. Nelli és Marcell különdíjat nyertek, és szerintük a részvétel értékes tapasztalatokkal, maradandó élményekkel gazdagította őket. Arra biztatják a következő évfolyamok diákjait, hogy bátran próbálják ki magukat, hiszen a filmes munka akár a jövőjük része is lehet - olvasható az iskola közösségi oldalán.

A különdíjas fiatalok: Zombor Marcell és Bialous Nelli.

Fotó: Eötvös-iskola