Evangélikus Diákfilmszemle

45 perce

Különdíjat érdemelt a soproni diákok filmje

Címkék#különdíj#Eötvös József Evangélikus Gimnázium#Sopron

Zombor Marcell és Bialous Nelli, a soproni Eötvös-iskola 12/b osztályos tanulói részt vettek az Evangélikus Pedagógiai Intézet, a Földobott Kő Alapítvány és az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium által meghirdetett első országos Evangélikus Diákfilmszemlén.

Kisalföld.hu

A pályázaton különféle stílusú és témájú filmek versenyeztek egymással. A diákok számára remek lehetőség volt kipróbálni magukat forgatókönyvíróként, rendezőként, operatőrként és szereplőként egy kisfilmben. Nelli és Marcell különdíjat nyertek, és szerintük a részvétel értékes tapasztalatokkal, maradandó élményekkel gazdagította őket. Arra biztatják a következő évfolyamok diákjait, hogy bátran próbálják ki magukat, hiszen a filmes munka akár a jövőjük része is lehet - olvasható az iskola közösségi oldalán.

A különdíjas fiatalok: Zombor Marcell és Bialous Nelli.
Fotó: Eötvös-iskola

 

 

