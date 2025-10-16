Egy hatéves kisfiú '56-os emlékei, 1. rész

- Hat éves voltam 1956-ban, a szüleimtől már tudtam, hogy 1945-ben az ország romokban hevert, a „dicsőséges” szovjet „Vöröshadsereg” vette át az ellenőrzést. Nálunk nem felszabadulásnak, hanem elnyomásnak tartották - emlékezett vissza Kulcsár Béla. - A faluban, Ménfőcsanakon csak úgy mondták, „bejöttek az oroszok!” A szüleimtől tudom, hogy nőket erőszakoltak meg és fosztogattak. A fiatal nők arcát korommal kenték be és feketébe öltöztették őket, hogy vénasszonyoknak tűnjenek! „Davaj!”, volt a varázsige, amikor a katona rámutatott egy karórára – amiből a karján már a csuklójától a válláig volt felcsatolva. Elzabrálták a Vagongyár igazgatójának fényes, teljesen krómozott kerékpárját – két katona kísérte, hogy a tiszttől el ne lopják. Házunkban viszonylag tisztességes tiszteket helyeztek el, akik tartózkodtak az ilyenektől, de suttogták, hogy a Püspök urat – br. Apor Vimost – a Püspökvár előtt amiatt lőtték meg, hogy megakadályozta lányok „málenkij robotra” való elhurcolását – ezzel megerőszakolásukat - mondta Kulcsár Béla.

Kulcsár Béla visszaemlékezése 1956-ra: kiépült a rendőrállam. Az első kép, ami róla printben, a Kisalföldben megjelent: 1958. augusztus 29-én.

Kulcsár Béla visszaemlékezése 1956-ra: az évek, amikor kiépült a rendőrállam

1945-48 között viszonylagos konszolidáció történt, de a „kékcédulás” választási csalás révén. 1948/49-től kommunista hatalomátvétel jött létre, majd 300 év virágzó gazdasága után megkezdődött a magyar társadalom és gazdaság „szovjetizálása”, a totális, sztálini típusú diktatúra kiépítése. Az ország vezetése pártállami keretekben folyt tovább, a hatalom gyakorlói a Magyar Dolgozók Pártja vezetői voltak, a döntéseket Rákosi Mátyás és köre hozta meg. Az 1949-1953 közti időszakot Rákosi-korszaknak szokás nevezni. Az országban mindent behálózó és ellenőrzése alatt tartó rendőrállam épült ki 28.000 fős államvédelmi rendőrséggel és kb. 40.000 besúgóval. A telefonnak három vége volt! A hidegháború légkörében a kommunista vezetők szovjet utasítások szerint jártak el, a szovjet modellt másolták az élet minden területén, így a nehézipar gyors és erőltetett kiépítését – lásd pl. Sztálinváros – és a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálását, azaz a termelőszövetkezetek megszervezését, a paraszti magántulajdon megszüntetését.