Egy hatéves kisfiú '56-os emlékei, 1. rész
Kulcsár Béla igazságügyi szakértő, Győr díszpolgára 1956-ban hat éves volt. Ménfőcsanakon élt családjával. A nemzeti ünnep közeledtével Kulcsár Béla leírta emlékeit a Kisalföldnek. Közzétesszük, több részletben.
- Hat éves voltam 1956-ban, a szüleimtől már tudtam, hogy 1945-ben az ország romokban hevert, a „dicsőséges” szovjet „Vöröshadsereg” vette át az ellenőrzést. Nálunk nem felszabadulásnak, hanem elnyomásnak tartották - emlékezett vissza Kulcsár Béla. - A faluban, Ménfőcsanakon csak úgy mondták, „bejöttek az oroszok!” A szüleimtől tudom, hogy nőket erőszakoltak meg és fosztogattak. A fiatal nők arcát korommal kenték be és feketébe öltöztették őket, hogy vénasszonyoknak tűnjenek! „Davaj!”, volt a varázsige, amikor a katona rámutatott egy karórára – amiből a karján már a csuklójától a válláig volt felcsatolva. Elzabrálták a Vagongyár igazgatójának fényes, teljesen krómozott kerékpárját – két katona kísérte, hogy a tiszttől el ne lopják. Házunkban viszonylag tisztességes tiszteket helyeztek el, akik tartózkodtak az ilyenektől, de suttogták, hogy a Püspök urat – br. Apor Vimost – a Püspökvár előtt amiatt lőtték meg, hogy megakadályozta lányok „málenkij robotra” való elhurcolását – ezzel megerőszakolásukat - mondta Kulcsár Béla.
Kulcsár Béla visszaemlékezése 1956-ra: az évek, amikor kiépült a rendőrállam
1945-48 között viszonylagos konszolidáció történt, de a „kékcédulás” választási csalás révén. 1948/49-től kommunista hatalomátvétel jött létre, majd 300 év virágzó gazdasága után megkezdődött a magyar társadalom és gazdaság „szovjetizálása”, a totális, sztálini típusú diktatúra kiépítése. Az ország vezetése pártállami keretekben folyt tovább, a hatalom gyakorlói a Magyar Dolgozók Pártja vezetői voltak, a döntéseket Rákosi Mátyás és köre hozta meg. Az 1949-1953 közti időszakot Rákosi-korszaknak szokás nevezni. Az országban mindent behálózó és ellenőrzése alatt tartó rendőrállam épült ki 28.000 fős államvédelmi rendőrséggel és kb. 40.000 besúgóval. A telefonnak három vége volt! A hidegháború légkörében a kommunista vezetők szovjet utasítások szerint jártak el, a szovjet modellt másolták az élet minden területén, így a nehézipar gyors és erőltetett kiépítését – lásd pl. Sztálinváros – és a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálását, azaz a termelőszövetkezetek megszervezését, a paraszti magántulajdon megszüntetését.
Leverték a ménfőcsanaki jegyző veséjét
„Elvárták”, hogy a földjeiket önként adják be a közösbe, de pl. a ménfőcsanaki jegyző – Molnár Béla – veséjét amiatt verték le, mert nem akarta, tette hozzá Kulcsár Béla. Kedves jelenetek is előfordultak: Egy kis faluban TSZ-agitátorok jártak. Bementek egy portára, de a gazda meglátta őket és a disznóólba bújt. A fia fogadta a népséget, akik kérdezték: Hol van az apád? Nem tudom – volt a válasz. Ha mégis tudnád, mond meg neki, hogy „azok jöttek, akiket nagyon várt”. Erre a kisfiúnak felcsillant a szeme, beszaladt a disznóólba és boldogan mondta az apjának: Édesapám, itt vannak az angolok! Kötelező beszolgáltatást írtak elő. A nyilasokból lettek a legvadabb kommunisták. Vörös karszalagos lumpen pribékek járták a falvakat, korlátlan hatalommal. Ha valakivel korábban pl. kocsmai vitájuk volt, az véresre veréssel torolták meg, fogalmazott Győr díszpolgára.
Éjszaka megállt a szürke Pobjeda
- Itt is jártak emlékezetem szerint, mi is féltünk tőlük! - idézzük ismét ménfőcsanaki emlékeiről Kulcsár Bélát. - A ’20-as években három csanaki lány költözött cselédnek Budapestre, Zuglóba - nagymamám unokatestvérei – később jól mentek férjhez. Tőlük tudtam megy, hogy a városban rettegtek, ha egy ház előtt éjszaka megállt a szürke Pobjeda vagy a fekete Volga autó, amiből ballonkabátos ávósok ugráltak ki, adott volt, hogy valakit vallatni visznek – pl. Budapesten az Andrássy út 60-ba, ahol az ÁVH központja működött. Ezt is rettegték a rokonok. Senki sem volt biztonságban. Ha a szomszéd irigységből feljelentett valakit, hogy a rendszer ellen szólt, már vitték is. A történtekről senkinek nem volt szabad beszélnie, aki beszélt, azt is megverték. Ha politikai okból vittek el valakit, addig verték, vagy zsarolták, amíg be nem vallotta, amit kívánnak, különben addig verték, míg mozgott.
(Folytatjuk)
Név: Kulcsár Béla
1950. február 16-án született Ménfőcsanakon. Kitüntetései: Győr Megyei Jogú Város Kazinczy Ferenc emlékérme 2008, Győr M. J. Város Kisebbségekért Díja 2009, Győr M. J. Város Szent László Éremdíja 2012, Magyarok Világszövetsége emlékérem 2013, Győr M. J. Város Német Önkormányzat Német Nemzetiségi Kultúráért díj 2016, Ménfőcsanak Szolgálatáért díj 2022, Győr M. J. Város díszpolgára 2024, Honvédelemért kitüntető cím 2024. A Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense.