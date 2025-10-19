Kulcsár Béla emlékei ’56-ról, kiegészítve az országban történtekkel - Harsogott a propaganda

Kulcsár Béla azzal kezdte: 1956-ban a vidék lakossága szolidaritást vállalt a fővárossal, és 48 órával a budapesti tüntetések után már csaknem valamennyi vidéki városban kitört a forradalom. Győrben a tüntetés első célja a Bisinger-sétány szélén, a Baross-híd lábánál álló szovjet katonai emlékmű volt. Az obeliszk tetejéről kötéllel lerángatták az ötágú csillagot, faláról pedig néhány vagongyári munkás, hatalmas kalapácsokkal igyekezett leverni a Vörös Hadsereg marcona, szuronyos katonáinak szocialista-realista domborművét. Az 1. rész ITT!

- Egy markáns arcú férfi - Tihanyi Árpád tanító - elszavalta a Szózatot. A forradalom melletti kiállásáért később az életével fizetett. Miközben a tömeg a Himnuszt énekelte, egy fekete bajuszú rendőr törzsőrmester, aki az úttest fölé emelkedő üvegfülkéből irányította a forgalmat, letépte sapkájáról a vörös csillagot, és tisztelgett. A tömeg itt kettéoszlott: a tüntetők egy része Földes Gábor színházi rendező vezetésével, a megyei pártbizottság épülete elé vonult, a többiek pedig a börtönhöz mentek, hogy kiszabadítsák a foglyokat. Időközben hatalmas tömeg gyűlt össze a megyei börtön épülete előtt. A fegyőrök nem fejtettek ki ellenállást, átadták a kulcsokat a tüntetőknek - mondta Kulcsár Béla, győri díszpolgár.

Ávósokkal megrakott teherautó

A Szent István útról eközben ávósokkal megrakott teherautó kanyarodott be a börtön utcájába, és tört magának utat a kétségbeesve menekülő emberáradatban. Az emberek az akkor még álló, a vasúton átívelő repülőhídon át menekültek, amely szerencsére nem szakadt le. A hídról visszapillantva látni lehetett, hogy a börtön előtt géppisztolyos ávósok ugráltak le a teherautóról, és magasra tartott fegyvereikből riasztólövéseket adtak le. Pár perccel később, a bátrabbak a vasúti síneken keresztül, visszamerészkedtek a belvárosi oldalra, és az épülő állomás téglarakásai mögül kövekkel dobálták a börtön épületébe behatolt, és az ablakok mögött tüzelőállást foglalt ávósokat. Kiderült, hogy a nagy sietségben egy golyószórót és több doboz lőszert a teherautón felejtettek. A fegyver hamarosan tüzelőállásba került a börtönnel szemben, egy földhányáson. A lőszerért azonban még fel kellett mászni a teherautóra.