Kulcsár Béla emlékei ’56-ról, kiegészítve az országban történtekkel - Harsogott a propaganda
Kulcsár Béla igazságügyi szakértő, Győr díszpolgára 1956-ban hat éves volt. Ménfőcsanakon élt családjával. A nemzeti ünnep közeledtével Kulcsár Béla leírta emlékeit a Kisalföldnek. Közzétesszük, több részletben.
Kulcsár Béla azzal kezdte: 1956-ban a vidék lakossága szolidaritást vállalt a fővárossal, és 48 órával a budapesti tüntetések után már csaknem valamennyi vidéki városban kitört a forradalom. Győrben a tüntetés első célja a Bisinger-sétány szélén, a Baross-híd lábánál álló szovjet katonai emlékmű volt. Az obeliszk tetejéről kötéllel lerángatták az ötágú csillagot, faláról pedig néhány vagongyári munkás, hatalmas kalapácsokkal igyekezett leverni a Vörös Hadsereg marcona, szuronyos katonáinak szocialista-realista domborművét. Az 1. rész ITT!
- Egy markáns arcú férfi - Tihanyi Árpád tanító - elszavalta a Szózatot. A forradalom melletti kiállásáért később az életével fizetett. Miközben a tömeg a Himnuszt énekelte, egy fekete bajuszú rendőr törzsőrmester, aki az úttest fölé emelkedő üvegfülkéből irányította a forgalmat, letépte sapkájáról a vörös csillagot, és tisztelgett. A tömeg itt kettéoszlott: a tüntetők egy része Földes Gábor színházi rendező vezetésével, a megyei pártbizottság épülete elé vonult, a többiek pedig a börtönhöz mentek, hogy kiszabadítsák a foglyokat. Időközben hatalmas tömeg gyűlt össze a megyei börtön épülete előtt. A fegyőrök nem fejtettek ki ellenállást, átadták a kulcsokat a tüntetőknek - mondta Kulcsár Béla, győri díszpolgár.
Ávósokkal megrakott teherautó
A Szent István útról eközben ávósokkal megrakott teherautó kanyarodott be a börtön utcájába, és tört magának utat a kétségbeesve menekülő emberáradatban. Az emberek az akkor még álló, a vasúton átívelő repülőhídon át menekültek, amely szerencsére nem szakadt le. A hídról visszapillantva látni lehetett, hogy a börtön előtt géppisztolyos ávósok ugráltak le a teherautóról, és magasra tartott fegyvereikből riasztólövéseket adtak le. Pár perccel később, a bátrabbak a vasúti síneken keresztül, visszamerészkedtek a belvárosi oldalra, és az épülő állomás téglarakásai mögül kövekkel dobálták a börtön épületébe behatolt, és az ablakok mögött tüzelőállást foglalt ávósokat. Kiderült, hogy a nagy sietségben egy golyószórót és több doboz lőszert a teherautón felejtettek. A fegyver hamarosan tüzelőállásba került a börtönnel szemben, egy földhányáson. A lőszerért azonban még fel kellett mászni a teherautóra.
A gépkocsi tetején érte a gyilkos golyó
Erre a veszélyes feladatra a 20 éves Máté Mária vállalkozott. Fent, a gépkocsi tetején érte a gyilkos golyó. Ő volt a magyar forradalom első győri halálos áldozata. A lövöldözésben másik két fiatal is elesett el: Szabó Béla és Halász Ödön, de a védők között is volt sebesült. Az ávós sortűz után a legmerészebb fiatalok is visszavonultak a börtön környékéről! Október 26-án, pénteken reggel, hatalmas tömeg gyűlt össze a városháza előtti téren és a környező utcákban. A városháza erkélyéről a nép képviselői a Nemzeti Tanács megalakítását, és az előző nap elfogott diákok szabadon bocsátását követelték, amely még aznap megalakult Szigethy Attila volt parasztpárti képviselő vezetésével, emlékezett Kulcsár Béla.
Nehéz idők
Kulcsár Béla összefoglalta az akkori idők történéseit is. Így írta: harsogott a propaganda! A meggyőzés módszereit Josepf Goebbels náci propagandaminisztertől vették át, aki lerakta a fellazítás taktikájának alapjait. A párt agit-prop osztálya a Kossuth rádióban, és minden újságban azt hirdette, hogy Magyarországon a legmagasabb az életszínvonal! „Világ proletárjai egyesüljetek!” Ez volt minden újság címlapján. Az újságban csak pozitív hangvételű hír jelenhetett meg, például Virágzik a mandula! A ménfőcsanaki Új Élet TSzCs eredményesen megtartotta zárszámadó közgyűlését! A párttal, a néppel egy az utunk! Hurrá optimizmus uralkodott. A címlap élén a kommunista pártvezetők iránymutatásait lehetett olvasni. Az újság belsejében aztán név szerint nevezték meg a kulákokat, akik nem tettek eleget a kötelező beszolgáltatásnak, vagy egy termék hatósági árát drágították. Akkor nem léteztek személyiségi jogok! Nagy bűn volt, ha az Ötéves Tervet kritizálták, vagy akadályozták.
Különös jelentőséggel bírt – akkor úgy mondták: a burzsoázia – és a klerikális reakció, mint ellenség üldözése. Letartóztatták Mindszenty József bíborost, Magyarország hercegprímását. Fontos szerepet kapott a sport – különösen a futball - mert ezzel el lehetett terelni az emberek figyelmét a valós problémáktól. Ha egy értelmiségi rosszul szólt vagy bírálta a rendszert, karakter gyilkossággal tették tönkre! Ez azt jelenti, hogy a kartonjaik között kerestek félreérthető mondatokat – ha nem találtak, kitaláltak – és azt az újságokban, rádióban felnagyítva harsogták, hogy a nép ellensége, mert minden média a kezükben volt. Utána évekig csak segédmunkás lehetett, hívta fel a figyelmet Kulcsár Béla.
(Folytatjuk)
Név: Kulcsár Béla
1950. február 16-án született Ménfőcsanakon. Kitüntetései: Győr Megyei Jogú Város Kazinczy Ferenc emlékérme 2008, Győr M. J. Város Kisebbségekért Díja 2009, Győr M. J. Város Szent László Éremdíja 2012, Magyarok Világszövetsége emlékérem 2013, Győr M. J. Város Német Önkormányzat Német Nemzetiségi Kultúráért díj 2016, Ménfőcsanak Szolgálatáért díj 2022, Győr M. J. Város díszpolgára 2024, Honvédelemért kitüntető cím 2024. A Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense.