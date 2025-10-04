2 órája
"Az első magyar csuklós e-busz külföldi tendereken is jó eséllyel indulhat" – interjú Krankovics Istvánnál
Történelminek mondható szerződést kötött a győri és mosonmagyaróvári telephelyű Kravtex- Kühne Csoport a MÁV-val a napokban. A magyar buszgyártás zászlóvivője 869 járművet szállíthat a hazai közösségi közlekedésbe 2027-ig. A megállapodás hátteréről, a saját fejlesztésű e-buszokról és a jövőbeni terveiről is kérdeztük Krankovics Istvánt, a Kravtex ügyvezető igazgatóját.
– 869 vadonatúj Credobus szállításáról szóló keretmegállapodást írtak alá a MÁV-csoporttal. Ez azt jelenti, hogy 2027 végéig minden szempontból jó pályán haladhat a Kravtex-Kühne Csoport? – kérdeztük elsőként Krankovics Istvánól.
– Idén két megállapodással összesen ezer buszra szerződtünk a MÁV-csoporttal. 131 buszt már nyáron teljesítettünk, és októbertől kezdődnek a 869 darabos szerződés átadásai. Ebből 269 átvételére vállalt kötelezettséget a partnerünk, 300–300 darabot pedig a lehívások függvényében szállíthatunk 2026-ban és 2027-ben. A cégcsoport számára természetesen növelné a kiszámíthatóságot, ha minden lehívás megvalósulna. Ugyanakkor ez a MÁV-csoportnak is érdeke, hiszen az új közszolgáltatási szerződés miatt szinten kell tartani a buszpark átlagéletkorát. A járművek kedvező vételára, az üzemanyag-megtakarítás és a magyar pótalkatrész-ellátás külön-külön is sokmilliárdos megtakarítást jelentenek a szolgáltatónak.
Krankovics István: nagyon sok új munkahelyet hoztunk létre az elmúlt hónapokban
– A győri és mosonmagyaróvári kapacitásaik engednék, hogy 869 új busznál is többet gyártsanak bő két év alatt?
– Ez a mennyiség megközelíti az aktuális kapacitásunkat, de a növekedés feltételei adottak, hiszen az évi 250–300 járművet egy műszakos munkarendben állítjuk elő. Jelenleg azonban nem látunk olyan körülményt, ami ennek a kapacitásnak a lényeges növelését indokolná. Az elmúlt hónapokban egyébként így is nagyon sok új munkahelyet hoztunk létre.
Történelmi szerződés - 1000 Credobus érkezik a kisalföldi cégtől a Volán flottájába - videó, fotók
A csuklóstól a zöldbuszokig
– A biztos megrendelések tudatában milyen forrásokat tudnak fordítani a fejlesztésekre? Hol érzi azt a Credobusok esetében, hogy ezt és ezt még erősíteni kellene?
– A „biztos megrendelés” előzménye, hogy 2024-ben egyáltalán nem volt autóbusz-értékesítésből származó árbevételünk. Ez ilyen piac, de a Kravtex-Kühne Csoport 1999 óta folyamatosan alkalmazkodni tudott a kereslet változásaihoz. 25 év alatt nagyon sok cég hagyott fel Magyarországon a buszgyártással, köztük olyanok, amelyek nálunk sokkal jelentősebb anyagi támogatást kaptak. A Credobus egyedüliként volt képes arra, hogy folyamatosan, organikusan fejlődjön, s a nehezebb időszakokban is talpon maradjon. Igyekeztünk mindig a lehetőségeinkhez mérten fejleszteni, beruházni. Talán ez a fokozatosság a kulcsa az eredményeinknek. Ma Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb buszgyárában készítjük a vázakat Mosonmagyaróváron. Újraindítottuk a magyar csuklósbusz-gyártást. Olyan elektromos buszcsaládot fejlesztettünk, amely a tömegével, hatékonyságával egyedülálló a világon. A fejlesztéseinket tehát csak részben határozza meg, hogy milyenek az értékesítés aktuális kilátásai. Mi igyekszünk ennél hosszabb távon gondolkodni.
– Tavaly az elektromobilitás útjára léptek: előbb nyáron a 12 méteres szóló, majd év végén a 18 méteres csuklós e-buszt mutatták be. Az Electronell modelleknek milyen eddig a visszhangjuk, hol állnak ezek a zöldbuszok a portfóliójukban?
– Már az első teszt során sikerült bizonyítani, hogy az ultrakönnyű elektromos busz koncepciója működik. A szóló buszunk Győrben a konkurens kínai flottához képest 10 százalékkal kisebb energiafelhasználással üzemelt. Azóta a két Electronell – az utasok, járművezetők és a műszaki személyzet egyöntetű elismerése mellett – Budapesten is bemutatkozott a Volánnál és a BKV-nál. A dupla teszt során mindkét jármű folyamatosan 300 km-t meghaladó hatótávot biztosított. A szóló busz hatótávolsága esetenként meghaladta a 400 km-t. Pedig negyedével kevesebb akkumulátorral készül a konkurenseinél. Bízunk benne, hogy ezt a nyilvánvaló versenyelőnyt legkésőbb 2026-ban piaci sikerekre tudjuk váltani.
Milliós megtakarítások
– Személy szerint ön mennyire hisz az e-buszokban? Valóban ezeket a járműveket tekinthetjük a jó válaszoknak a jövő kihívásaira?
– Tavaly már közel 50 százalék volt Európában az új városi buszok között az elektromos meghajtás részesedése. 10 éven belül pedig eltűnhetnek a piacról a dízel városi buszok. Ez a folyamat a helyközi-távolsági szegmensben még kezdetleges, s nem is biztos, hogy kívánatos. Folyamatosan változnak a külső körülmények, különösen az EU-s klíma- és iparpolitika. A Next modellgeneráció egyaránt rendelhető dízel és elektromos hajtásopciókkal, ezért a Credobus viszonylag könnyen képes reagálni a piac változásaira. Őszintén mondhatom, hogy az Electronell – különösen a csuklós változat – koncepcióját tekintve és önálló termékként is annyira jól sikerült, hogy minden korábbi fenntartásunkat eloszlatta az e-mobilitás kapcsán.
– Még a világjárvány idején, 2021 őszén mutatták be az Econell 18 Nextet, amely hosszú évek után az első magyar fejlesztésű csuklós busz volt. Beváltotta ez a típus a hozzá fűzött reményeket?
– 2023-ban 47 ilyen dízel csuklós buszt adtunk át, amelyek Borsod és Komárom-Esztergom vármegyékben és a budapesti agglomerációban üzemelnek. A buszok összfutása meghaladta a 8 millió kilométert. Bár első szériáról van szó, a meghibásodások száma minimális, és a járművezetők maguk mondják, hogy nyugati márkákra sem cserélnék el az új csuklósaikat. Szinte hihetetlen, de a buszok átlagos nyári üzemanyag-felhasználása 35 liter körül alakul: ez körülbelül megegyezik egy konkurens szóló jármű fogyasztásával. A megtakarítás évente akár 3 millió forint is lehet – buszonként.
Nemzetközi piacon
– Itthon rengeteg Credobus szállítja az utasokat. El tudja képzelni, hogy pár éven belül külföldi piacokon is megjelenjenek a győri és mosonmagyaróvári gyártású járművek?
– Az 5800 Volán-buszból már ma is körülbelül 2700 Credobus-gyártmány. 2027-ig a jelenlegi 45-ről akár 60 százalékra is nőhet a részarányuk a Volán-flottában. A nemzetközi megjelenésnek tehát már adottak a referenciái. Meggyőződésünk szerint az Electronell 18, az első magyar csuklós e-busz nagyon jó esélyekkel indulhatna külföldi tendereken is.
Kisalföldi buszgyártás - 500 munkahely, 100 hazai beszállító
- A Credobusok gyártása Mosonmagyaróváron és Győrben történik.
- Ez közel 500 munkahely megőrzéséhez járul hozzá és mintegy 100 hazai beszállítónak ad munkát.