"Az első magyar csuklós e-busz külföldi tendereken is jó eséllyel indulhat" – interjú Krankovics Istvánnál

– 869 vadonatúj Credobus szállításáról szóló keretmegállapodást írtak alá a MÁV-csoporttal. Ez azt jelenti, hogy 2027 végéig minden szempontból jó pályán haladhat a Kravtex-Kühne Csoport? – kérdeztük elsőként Krankovics Istvánól.

– Idén két megállapodással összesen ezer buszra szerződtünk a MÁV-csoporttal. 131 buszt már nyáron teljesítettünk, és októbertől kezdődnek a 869 darabos szerződés átadásai. Ebből 269 átvételére vállalt kötelezettséget a partnerünk, 300–300 darabot pedig a lehívások függvényében szállíthatunk 2026-ban és 2027-ben. A cégcsoport számára természetesen növelné a kiszámíthatóságot, ha minden lehívás megvalósulna. Ugyanakkor ez a MÁV-csoportnak is érdeke, hiszen az új közszolgáltatási szerződés miatt szinten kell tartani a buszpark átlagéletkorát. A járművek kedvező vételára, az üzemanyag-megtakarítás és a magyar pótalkatrész-ellátás külön-külön is sokmilliárdos megtakarítást jelentenek a szolgáltatónak.

– A Credobus egyedüliként volt képes arra, hogy folyamatosan, organikusan fejlődjön, s a nehezebb időszakokban is talpon maradjon a hazai buszgyártásban – hangsúlyozza Krankovics István, a Kravtex ügyvezető igazgatója. Fotó: Kisalföld-archívum

Krankovics István: nagyon sok új munkahelyet hoztunk létre az elmúlt hónapokban

– A győri és mosonmagyaróvári kapacitásaik engednék, hogy 869 új busznál is többet gyártsanak bő két év alatt?

– Ez a mennyiség megközelíti az aktuális kapacitásunkat, de a növekedés feltételei adottak, hiszen az évi 250–300 járművet egy műszakos munkarendben állítjuk elő. Jelenleg azonban nem látunk olyan körülményt, ami ennek a kapacitásnak a lényeges növelését indokolná. Az elmúlt hónapokban egyébként így is nagyon sok új munkahelyet hoztunk létre.