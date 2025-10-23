Szívük vágya volt a győri köztéri szobor, nyolcvanas éveiben járó házaspár készíttetett emlékművet - Fotók

Márta néni elárulta, hogy van egy titkos vágya még. Januárban lesz Tihanyi Árpáfód születésnapja, s nagyon vágyik arra, hogy püspöki áldásban részeüljön az emlékmű. Bízunk benne, hogy ez a vágya is teljesülhet.

A szobor alkotója, Lebó Ferenc Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész teljesítette az adományozók vágyát. – Szívesen vállaltam a felkérést. Tihanyi Árpád munkásságát ismertem, egy nagy formárumú hazafi volt. A békeszerzők közé tartozott. Azért ment át Mosonmagyaróvárra, hogy a sortűz után a tömeget lecsendesítse és figyelmeztesse őkket, hogy a törvény ítélkezzen a vétkeseken. Akiket menteni akart, végülis azok okozták a halálát. Az ő alakjához méltó emléket szerettünk volna állítani. Mélyen hívő meber volt, rákerült a szoborra, amit kivégzése előtti búcsúlevelében is írt: Éljen Krisztus király és a haza!

A szobor felavatása október 23-án.

Fotó: Molcsányi Máté

Az egészalakos emlékszobor a mártír és hitvalló Tihanyi Árpádot tanárként, polgári ruhában, öltönyben ábrázolja. A jobb kezében tartott könyv hivatására, baljában tartott kalap szerénységére, de polgári életformájára is utal. Az alak bal karján nemzeti színű szalagot visel, jelképezve a forradalomban betöltött szerepét. A könyv, a kalap és a karszalag nem zsánerszerűen, hanem mintegy attribútumként kerül megjelenítésre. A 190 centiméter magas öntött, cizellált, patinázott bronz figura egy 120x55x55 centiméter magas keménymészkő talapzaton áll. A talapzat elülső oldalán bronzból megmintázott lyukas zászlón szerepel az emlékező felirat a mártír utolsó szavaival: "Éljen Krisztus Király és a Haza!".

Tihanyi Árpád, mint közismert helyi értelmiségi hithű katolikus magyar-történelem szakos tanár kapcsolódott be az 1956-os forradalom győri eseményei be. 1956. október 25-én ismerősei és tanítványai kérésére elszavalta a Nemzeti dalt a győri autóbusz-pályaudvarnál zajlott tüntetésen. Másnap, a mosonmagyaróvári sortűzről értesülve a győri küldöttséggel a helyszínre sietett, hogy segítsen a rendet helyreállítani és a további vérontást megakadályozni. Beszélt is a tömeghez, a felelősök törvényes eljárás keretében történő felelősségre vonását tűzve ki célul. Győrbe visszatérve másnap részt vett a pedagógusok vezetőségválasztó gyűlésén, majd október végén Budapestre ment tájékozódni. November 2-án a Dunántúli Nemzeti Tanács tagjaként Ausztriába utazott, hogy tárgyaljanak az osztrák parasztszövetséggel. Bécsben november 4-én társaival felkereste az amerikai nagykövetséget is, hogy a forradalom támogatását kérje, végül november 17-én utazott haza. Letartóztatására 1956. december 27-én került sor. A városban, sőt a megyében elismert és tisztelt tanárt azzal vádolták, hogy a mosonmagyaróvári sortűz után az ő biztatására lincseltek meg három rendőrt. Végül „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetése és hazaárulás bűntette” miatt a Győri Megyei Bíróság 1957. június 10-én első fokon, majd a Legfelsőbb Bíróság mint másodfokú bíróság 1957. december 21-én másodfokon is kötél általi halálra ítélte. Másodfokú tárgyalásán Tihanyi Árpád az utolsó szó jogán Ady Endre Csák Máté földjén című versét szavalta el. Az ítéletet 1957. december 31-én Győrött hajtották végre. A család sem az ítéletről, sem a végrehajtásról nem kapott tájékoztatást. Földi maradványai csak 1990-ben kerültek elő a sopronkőhidai rabtemető egyik közös sírjából, majd a Győr-Nádorvárosi köztemető díszsírhelyén temették el újra.

A szobor avatásán jelen volt Tihanyi Árpád családja is. Unokája Tihanyi Árpád könnyekig meghatódott a nagypapája utolsó szavait idéző beszéden. Maga és a családja nevében is nagyon hálás volt az adományozóknak a nemes felajánlásért, amely emléket állít családjuk hősének.