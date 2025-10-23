52 perce
Szívük vágya volt a győri köztéri szobor, nyolcvanas éveiben járó házaspár készíttetett emlékművet - Fotók
Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai közül sokan a harcok során veszetették életüket, illetve megannyi polgárt a megtorlás során végeztek ki vagy haltak meg méltatlan körülmények között a börtönökben, vagy lehetetlenítették el őket és családjukat egy életre. Nem mindennapi történet, ha valaki saját vagyonát áldozza emlékük megörökítésére. Németh Ottó és felesége, Dobos Márta Tihanyi Árpádnak készíttetett köztéri szobor a mártír és sorstársai emlékére készült.
Csendben, minden feltűnést nélkülözve, egy ma már nyolcvanas éveiben járó győri házaspár készíttetett egy Tihanyi Árpád emlékművet. A köztéri szobor a mártír és sorstársai emlékére Lebó Ferenc alkotása. A szobrot október 23-án avatták fel.
Köztéri szobor a mártír és sorstársai emlékére magán adományból
Nincs Győrben méltó emlékmű az 1956-os mártíroknak – vélte egy győri házapár, aki vagyonát nem kímélve készíttetett egy köztéri szobrot. De ugyan milyen kapcsolódásuk van az 1956-os forradalom és szabadságharchoz?
- Németh Ottót Miskolcon, az egyetemen érte 1956, sok emléke van. Nem részletezte az eseményeket, amelyekben benne volt, de egy biztos. Ha nem lett volna résen, mint mondja, nem élhette volna meg ezt a napot, ugyanis szétlőtték a fekvőhelyét, amikor megtámadták az egyetemet, de ő szerencsésen megmenekült.
- Németh Ottóné, Dobos Márta 12 éves volt 1956-ban. Nem sokra emlékszik, de a bátyja, aki egyébként Hegyeshalomban tanított, amikor kitört a forrdalom, Győrben maradt, mert nem mentek a vonatok és itt zajlott az élet. Ott volt a fogháznál, amikor lelőtték Máté Máriát, de máshol is, ahol valami történt. Amikor csendesedtek a dolgok, édesapjától kölcsönkérte a kerékpárját, hogy kimegy, megnézi mi újság az iskolában. – Ott már jöttek a Vöröskeresztes teherautók a menekülőkkel, ezért ő is elindult Bécsbe. Írt egy búcsúlevelet a szüleimnek. Akkor láttam először sírni az édesapámat, amikor megkapta a levelet. Azt írta a bátyám: "Ne haragudjatok, bocsássatok meg nekem, de úgy éreztem, az lehetek kint, aki akarok." Itthon ugyanis származása miatt nem vették fel az egyetemre. Kint aztán a bajor televíziónál lett filmoperatőr, megtalálta az élete célját – mesélte könnybe lábadt szemmel Márta néni, akinek a Győrben jól ismert Dobos Vilmos fényképész volt a nagybátjya. 1956-ban Szigethy Attila őt küldte az ÁVÓ épületéhez, hogy lecsillapítsa az embereket. Őt is retorzíók érték volna, ezért november 4-én felült a robogójára, én nekivágott a világnak. Először Ausztriába került lágerba, aztán Amerikába mehetett, de itt van eltemetve a Szent Imre templomban ő is, meg a felsége és két pici gyerekük is.
- Márta néniék évekkel később, 1968-ban házasodtak össze. A menyasszonyi ruháját Tihanyi Árpád özvegye, Mária néni varrta, ugyanis két pici gyerekkel maradt egyedül, varrásból tartotta el magukat. Még ma is féltve őrzi Márta néni az emlékezetes ruhadarabot. Márta néni pedagógus volt, Nyúlon tanított, párja, Ottó bácsi mérnök volt a tanácsi tervezőben.
Még van egy titkos vágyuk
Egy 80-as éveiben járó pedagósus-mérnök házaspár szívügye volt, hogy emléket állítsanak az 1956-os mártírnak, Tihanyi Árpádnak. Most, hogy elkészült a szobor, a helyén áll, mindketten nagyon boldogok.
Tihanyi Árpád egész alakos szobrának leleplezése GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
Márta néni elárulta, hogy van egy titkos vágya még. Januárban lesz Tihanyi Árpáfód születésnapja, s nagyon vágyik arra, hogy püspöki áldásban részeüljön az emlékmű. Bízunk benne, hogy ez a vágya is teljesülhet.
A szobor alkotója, Lebó Ferenc Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész teljesítette az adományozók vágyát. – Szívesen vállaltam a felkérést. Tihanyi Árpád munkásságát ismertem, egy nagy formárumú hazafi volt. A békeszerzők közé tartozott. Azért ment át Mosonmagyaróvárra, hogy a sortűz után a tömeget lecsendesítse és figyelmeztesse őkket, hogy a törvény ítélkezzen a vétkeseken. Akiket menteni akart, végülis azok okozták a halálát. Az ő alakjához méltó emléket szerettünk volna állítani. Mélyen hívő meber volt, rákerült a szoborra, amit kivégzése előtti búcsúlevelében is írt: Éljen Krisztus király és a haza!
Az egészalakos emlékszobor a mártír és hitvalló Tihanyi Árpádot tanárként, polgári ruhában, öltönyben ábrázolja. A jobb kezében tartott könyv hivatására, baljában tartott kalap szerénységére, de polgári életformájára is utal. Az alak bal karján nemzeti színű szalagot visel, jelképezve a forradalomban betöltött szerepét. A könyv, a kalap és a karszalag nem zsánerszerűen, hanem mintegy attribútumként kerül megjelenítésre. A 190 centiméter magas öntött, cizellált, patinázott bronz figura egy 120x55x55 centiméter magas keménymészkő talapzaton áll. A talapzat elülső oldalán bronzból megmintázott lyukas zászlón szerepel az emlékező felirat a mártír utolsó szavaival: "Éljen Krisztus Király és a Haza!".
Tihanyi Árpád, mint közismert helyi értelmiségi hithű katolikus magyar-történelem szakos tanár kapcsolódott be az 1956-os forradalom győri eseményei be. 1956. október 25-én ismerősei és tanítványai kérésére elszavalta a Nemzeti dalt a győri autóbusz-pályaudvarnál zajlott tüntetésen. Másnap, a mosonmagyaróvári sortűzről értesülve a győri küldöttséggel a helyszínre sietett, hogy segítsen a rendet helyreállítani és a további vérontást megakadályozni. Beszélt is a tömeghez, a felelősök törvényes eljárás keretében történő felelősségre vonását tűzve ki célul. Győrbe visszatérve másnap részt vett a pedagógusok vezetőségválasztó gyűlésén, majd október végén Budapestre ment tájékozódni. November 2-án a Dunántúli Nemzeti Tanács tagjaként Ausztriába utazott, hogy tárgyaljanak az osztrák parasztszövetséggel. Bécsben november 4-én társaival felkereste az amerikai nagykövetséget is, hogy a forradalom támogatását kérje, végül november 17-én utazott haza. Letartóztatására 1956. december 27-én került sor. A városban, sőt a megyében elismert és tisztelt tanárt azzal vádolták, hogy a mosonmagyaróvári sortűz után az ő biztatására lincseltek meg három rendőrt. Végül „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetése és hazaárulás bűntette” miatt a Győri Megyei Bíróság 1957. június 10-én első fokon, majd a Legfelsőbb Bíróság mint másodfokú bíróság 1957. december 21-én másodfokon is kötél általi halálra ítélte. Másodfokú tárgyalásán Tihanyi Árpád az utolsó szó jogán Ady Endre Csák Máté földjén című versét szavalta el. Az ítéletet 1957. december 31-én Győrött hajtották végre. A család sem az ítéletről, sem a végrehajtásról nem kapott tájékoztatást. Földi maradványai csak 1990-ben kerültek elő a sopronkőhidai rabtemető egyik közös sírjából, majd a Győr-Nádorvárosi köztemető díszsírhelyén temették el újra.
A szobor avatásán jelen volt Tihanyi Árpád családja is. Unokája Tihanyi Árpád könnyekig meghatódott a nagypapája utolsó szavait idéző beszéden. Maga és a családja nevében is nagyon hálás volt az adományozóknak a nemes felajánlásért, amely emléket állít családjuk hősének.