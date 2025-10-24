október 24., péntek

Újraélesztenék a vízi és a közösségi életet Likócson

Címkék#viz#Arrabona Hajós Egyesület#Győri Ipartestület Hajózási Szakosztály

Likócson, a régi vízi színpad helyén lakossági kezdeményezésre összefogtak, hogy egy közösségi helyet hozzanak létre. A régen jól működő közösségi tér most is bizonnyal nagy sikert aratna.

Újraélesztenék a vízi és a közösségi életet Likócson

Az 50 év után felélesztett lampionos felvonulás nagy sikert aratott a nyáron.

Fotó: Kisalföld Archív

A Győri Ipartestület Hajózási Szakosztálya az Arrabona Hajós Egyesület és Hegedűs Attila kezdeményezésére Likócson a régi vízi színpadnál egy új közösségi tér jöhet létre, ezt szeretnék kialakítani. A kezdeményezés mellé állt a horgászatot és hajózást kedvelő Huszár Gábor képviselő is, aki elmondta, hogy a lakossági kezdeményezést támogatja. A meglevő betonos területre szeretnének asztalokat, padokat kihelyezni, föléje egy tetőt, hogy ne ázzanak, a vízi színpad mellett pedig egy bográcsozó helyet is ki szeretnének alakítani, hogy közösen lehessen sütni, főzni. A Mosoni-Dunára pedig egy úszó stéget szeretnének kihelyezni. 

Közösségi tér: vízi szinpadot hoznának létre Likócson.
Az 50 év után felélesztett lampionos felvonulás nagy sikert aratott a nyáron Győrben, van igény a vízparti eseményekre és a közösségi térre a városban.
Fotó: Kisalföld Archív

Közösségi tér, ami túlmutat a likócsi partszakaszon

Persze nem csak ennek az egy partszakasznak a fejlesztéséről lenne szó. A képviselő elmondta, hogy hamarosan elindít egy Győri Folyambiztonsági Munkacsoportot, amibe az összes érintett szervet meg szeretné hívni. 

– Ebbe a vízi közbiztonság, a horgászati kérdések, a partszakaszokkal kapcsolatos témák kerülnek terítékre. Ez egy dicséretes kezdeményezés volt, és én, mint önkormányzati képviselő örömmel álltam az Arrabona Hajós Egyesület és a Győri Ipartestület Hajózási Szakosztálya kezdeményezése mellé.

Most, hogy már szabályozható a vízszint, jobban ki lehet használni a vízi lehetőségeket a városban.

A képviselő azt is elmondta, hogy a jövőben szeretnék az ötven év után az idén a Győri Ipartestület Hajózási Szakosztálya és az Arrabona Hajós Egyesület által szervezett nagysikerű lampionos felvonulást önálló programban, önálló hétvégén megtartani, továbbfejleszteni.

 

