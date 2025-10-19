Közös alkotóhetet tartott a Széchenyi István Egyetem építész- és designközössége

A győri Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karán (ÉÉKK) több évtizedes története van az alkotóhétnek, amely a gyakorlatorientált oktatást szolgálva évről évre valós feladatok elé állítja a hallgatókat. Hasonló célokat szolgál a kurzushét az intézmény Design Campusán. A tudományterületek közti együttműködés jegyében az idén ősszel először egyesült e két rendezvény az ÉÉKK-ról az Épülettervezési, valamint az Építészettörténeti és Városépítési, a Művészeti Karról pedig az Építőművész és a Formatervező Tanszékek közös szervezésében. A hallgatók összesen húsz témán dolgozhattak vegyes csapatokban, megkönnyítve számukra a többszempontú megközelítést.

A hallgatók számára az Al/Ku hét a kreatív csapatmunka és a közös gondolkodás élményét nyújtotta.

Fotó: Nagy Gergely/Széchenyi István Egyetem

„Rendezvényünk nemcsak szakmai tudást és gyakorlati tapasztalatokat nyújt, de a személyes kapcsolatok erősödését, a csapatmunka fejlesztését is lehetővé teszi hallgatóink számára. Fontos lépés, hogy az építész alkotóhetet és a designszakos fiataloknak hirdetett kurzushetet együtt rendezzük meg, Al/Ku néven, amely az eredeti elnevezések mellett a különböző területeken dolgozó szakemberek összefogására is utal” – fogalmazott a hét megnyitásaként dr. Szép János, az ÉÉKK dékánja. Hozzátette, lényeges, hogy a két képzési terület kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyekkel erősíteni tudja egymást.

„Tanszékünkön az alkotóhét közel húszéves hagyományra tekint vissza, és lényege a koncentrált, inspiráló munkakörnyezet megteremtése. A hallgatók a megszokott heti feladatokon túl olyan témákban mélyedhetnek el, amelyek a normál tanrendbe nem férnének bele, ugyanakkor rendkívül izgalmasak és inspirálók. Az, hogy a designszakos hallgatókkal közösen dolgozhattak, még színesebbé és pezsgőbbé tette a hetet” – fogalmazott dr. Szentirmai Tamás, az Épülettervezési Tanszék vezetője, aki az intézménnyel több mint egy évtizede éppen az alkotóhét apropóján került kapcsolatba, amelyen rendszeresen vállalt szerepet kurzusvezetőként.

Dr. Szentirmai Tamás, az Épülettervezési Tanszék vezetője elmondta, hogy olyan motiváló közeggel találkozott Győrben, amely őt is ide vonzotta.

Fotó: Nagy Gergely/Széchenyi István Egyetem

U. Nagy Gábor, az Építőművész Tanszék vezetője kiemelte, hogy a közös hét jóval több mint kétszáz hallgatót mozgatott meg, ami már önmagában nagy eredmény. „A csapatok vegyes összetételben dolgoztak, építész-, építőművész- és formatervező-hallgatók együtt. A témák rendkívül változatosak voltak, az installációktól a fotó- és videómunkákon át egészen a helyspecifikus alkotásokig. A program lehetőséget adott arra, hogy jobban megismerjük egymás gondolkodását, és inspiráljuk is egymást” – fogalmazott.