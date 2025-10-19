2 órája
Közös alkotóhetet tartott a Széchenyi István Egyetem építész- és designközössége
Első ízben rendezték meg idén közösen a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának alkotóhetét, valamint a Művészeti Kar designszakjainak kurzushetét. A hagyományteremtő program együttműködésre, csapatmunkára, új szempontok megismerésére és interdiszciplináris gondolkodásra ösztönözte a hallgatókat.
A győri Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karán (ÉÉKK) több évtizedes története van az alkotóhétnek, amely a gyakorlatorientált oktatást szolgálva évről évre valós feladatok elé állítja a hallgatókat. Hasonló célokat szolgál a kurzushét az intézmény Design Campusán. A tudományterületek közti együttműködés jegyében az idén ősszel először egyesült e két rendezvény az ÉÉKK-ról az Épülettervezési, valamint az Építészettörténeti és Városépítési, a Művészeti Karról pedig az Építőművész és a Formatervező Tanszékek közös szervezésében. A hallgatók összesen húsz témán dolgozhattak vegyes csapatokban, megkönnyítve számukra a többszempontú megközelítést.
„Rendezvényünk nemcsak szakmai tudást és gyakorlati tapasztalatokat nyújt, de a személyes kapcsolatok erősödését, a csapatmunka fejlesztését is lehetővé teszi hallgatóink számára. Fontos lépés, hogy az építész alkotóhetet és a designszakos fiataloknak hirdetett kurzushetet együtt rendezzük meg, Al/Ku néven, amely az eredeti elnevezések mellett a különböző területeken dolgozó szakemberek összefogására is utal” – fogalmazott a hét megnyitásaként dr. Szép János, az ÉÉKK dékánja. Hozzátette, lényeges, hogy a két képzési terület kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyekkel erősíteni tudja egymást.
„Tanszékünkön az alkotóhét közel húszéves hagyományra tekint vissza, és lényege a koncentrált, inspiráló munkakörnyezet megteremtése. A hallgatók a megszokott heti feladatokon túl olyan témákban mélyedhetnek el, amelyek a normál tanrendbe nem férnének bele, ugyanakkor rendkívül izgalmasak és inspirálók. Az, hogy a designszakos hallgatókkal közösen dolgozhattak, még színesebbé és pezsgőbbé tette a hetet” – fogalmazott dr. Szentirmai Tamás, az Épülettervezési Tanszék vezetője, aki az intézménnyel több mint egy évtizede éppen az alkotóhét apropóján került kapcsolatba, amelyen rendszeresen vállalt szerepet kurzusvezetőként.
U. Nagy Gábor, az Építőművész Tanszék vezetője kiemelte, hogy a közös hét jóval több mint kétszáz hallgatót mozgatott meg, ami már önmagában nagy eredmény. „A csapatok vegyes összetételben dolgoztak, építész-, építőművész- és formatervező-hallgatók együtt. A témák rendkívül változatosak voltak, az installációktól a fotó- és videómunkákon át egészen a helyspecifikus alkotásokig. A program lehetőséget adott arra, hogy jobban megismerjük egymás gondolkodását, és inspiráljuk is egymást” – fogalmazott.
A fiatalok egy hét alatt oldották meg a projektfeladatokat, amelyek eredményét a zárónapon az egyetem Győri Innovációs Parkjában kiállításon mutatták be.
A hallgatók számára az együttműködés újszerű élményt jelentett. „Nagyon jó alkalom volt ez arra, hogy jobban megismerjük az építészmérnök-hallgatókat, akikkel eddig keveset dolgoztunk együtt. Az installációnk a transzformáció témájára épült, újrahasznosított anyagokból hoztunk létre egy alkotást a műteremházhoz. Az építészmérnökök csövekkel, mi hálókkal dolgoztunk, így spontán módon alakult ki a kontraszt, amely végül mégis harmonikusan kapcsolódott össze” – részletezte tapasztalatait Bejó Réka Dóra és Tarjányi Nóra építőművész szakos másodéves hallgató.
Nagy Kristóf György végzős építészmérnök mesterszakos hallgató mentor szerepet vállalt a hét során. „Három csapat fogott össze közös témával: az egyik a hidak hangjait rögzítette, a másik digitális lyukkamerával készített különleges fotókat, míg a harmadik műholdas képekből alkotott absztrakt városképet. Ezeket közös installációban egyesítettük, új nézőpontból láttatva Győr hídjait. Az Al/Ku hét abban is sokat adott, hogy közelebb hozta egymáshoz a különböző képzések hallgatóit, és megerősítette: a közös projektekben rejlik az igazi inspiráció. A megszerzett tapasztalatokat a jövőben is hasznosíthatjuk, hiszen a két tanszék hallgatói számára kiírt Káptalandomb-tervpályázat újabb lehetőséget kínál a közös gondolkodásra” – emelte ki.