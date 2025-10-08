24 perce
Közönségdíj átadóval zárult a XIII. Moson Megyei Tárlat kiállítása
Idén újdonságként közönségdíjat is átadtak a XIII. Moson Megyei Tárlat keretében. A közönségdíjat Vassné Wilhelm Éva érdemelte ki, ugyanis a legtöbb szavazat "Ahol az idő megpihen" című alkotására érkezett.
A közönségdíjas Vassné Wilhelm Éva Czuppon Tamással, a Hansági Múzeum igazgatójával
Fotó: Hansági Múzeum
A Hansági Múzeum idén is meghirdette a Moson Megyei Tárlatot: a képzőművészeti seregszemle célja, hogy bemutassa a régió kortárs művészetének sokszínűségét és aktuális alkotói törekvéseit, így „pillanatképet” ad a helyi szellemi élet állapotáról. A tárlatot 2012-től rendszeresen szervezik Mosonmagyaróváron: kezdetben a Flesch Központban, 2014 óta pedig a Hansági Múzeumban. A XIII. Moson Megyei Tárlat kiállítása október 5-én zárult a Hansági Múzeumban, és ekkor átadták a közönségdíjat is.
Közönségdíj elsőként
Az idei évben első alkalommal nyílt lehetőség a múzeum látogatók számára is, hogy kiválasszák mely alkotást díjaznák. A szavazás október 3-án lezárult. A Hansági Múzeum tájékoztatása szerint a beérkezett közel 250 szavazatból a legtöbb Vassné Wilhelm Éva "Ahol az idő megpihen" című alkotására jött. A díjazottnak Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója gratulált és adta át az elismerő oklevelet.
Amint arról beszámoltunk, 2025-ben Mosonmagyaróvár díját Hatanek Anita, a térségi társulás díját Halmi-Horváth István, a Hansági Múzeumét, és ezzel egy önálló kiállítás lehetőségét is, Gollowitzer Szabina érdemelte ki. A zsűri szakmai díját Sárközi Anikó vehette át.
A Moson Megyei Tárlatra visszatérő és új alkotók is beadták pályamunkájukat.