Közönségdíj átadóval zárult a XIII. Moson Megyei Tárlat kiállítása

A Hansági Múzeum idén is meghirdette a Moson Megyei Tárlatot: a képzőművészeti seregszemle célja, hogy bemutassa a régió kortárs művészetének sokszínűségét és aktuális alkotói törekvéseit, így „pillanatképet” ad a helyi szellemi élet állapotáról. A tárlatot 2012-től rendszeresen szervezik Mosonmagyaróváron: kezdetben a Flesch Központban, 2014 óta pedig a Hansági Múzeumban. A XIII. Moson Megyei Tárlat kiállítása október 5-én zárult a Hansági Múzeumban, és ekkor átadták a közönségdíjat is.

Közönségdíjas: Vassné Wilhelm Éva "Ahol az idő megpihen" című alkotására érkezett a legtöbb szavazat.

Fotó: Hansági Múzeum

Közönségdíj elsőként

Az idei évben első alkalommal nyílt lehetőség a múzeum látogatók számára is, hogy kiválasszák mely alkotást díjaznák. A szavazás október 3-án lezárult. A Hansági Múzeum tájékoztatása szerint a beérkezett közel 250 szavazatból a legtöbb Vassné Wilhelm Éva "Ahol az idő megpihen" című alkotására jött. A díjazottnak Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója gratulált és adta át az elismerő oklevelet.

Amint arról beszámoltunk, 2025-ben Mosonmagyaróvár díját Hatanek Anita, a térségi társulás díját Halmi-Horváth István, a Hansági Múzeumét, és ezzel egy önálló kiállítás lehetőségét is, Gollowitzer Szabina érdemelte ki. A zsűri szakmai díját Sárközi Anikó vehette át.

A Moson Megyei Tárlatra visszatérő és új alkotók is beadták pályamunkájukat.