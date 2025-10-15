október 15., szerda

Közmeghallgatás Mosonmagyaróváron: az idei gazdálkodás mellett a helyi adókról is szó lesz

Az állampolgárok kérdezhetnek és javaslatot is tehetnek. Csütörtökön általános közmeghallgatás lesz Mosonmagyaróváron.

Kisalföld.hu
Közmeghallgatás helyszíne a mosonmagyaróvári Városháza csütörtökön délután

Fotó: Kerekes istván

Mosonmagyaróvár önkormányzatának képviselő-testülete október 16-án, csütörtökön délután 3 órakor a Városháza (Fő u. 11.) I. emeleti dísztermében általános közmeghallgatást tart. Napirenden szerepel a tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről és a helyi adók felhasználásáról. Ezen túlmenően a jelenlévő állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a képviselő-testülethez közérdekű kérdést intézhetnek, javaslatot tehetnek. 

