Közmeghallgatás Mosonmagyaróváron: az idei gazdálkodás mellett a helyi adókról is szó lesz

Mosonmagyaróvár önkormányzatának képviselő-testülete október 16-án, csütörtökön délután 3 órakor a Városháza (Fő u. 11.) I. emeleti dísztermében általános közmeghallgatást tart. Napirenden szerepel a tájékoztató az önkormányzat évi gazdálkodásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről és a helyi adók felhasználásáról. Ezen túlmenően a jelenlévő állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a képviselő-testülethez közérdekű kérdést intézhetnek, javaslatot tehetnek.

Közmeghallgatás helyszíne a mosonmagyaróvári Városháza csütörtökön délután

Fotó: Kerekes istván