Parkolásról, utak állapotáról

1 órája

Közmeghallgatást tartottak Mosonmagyaróváron: a város gazdasági ereje jelentős

Címkék#Dr Unger András#védelem#Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület#épület#elnök#műemlékvédelem

Mosonmagyaróvár gazdasági ereje jelentős – emelte ki a közmeghallgatáson Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester. A közmeghallgatáson szó volt a város gazdasági helyzetéről, a tervekről, emellett pedig az érdeklődők is felszólalhattak és kérdezhettek.

Mészely Réka

Mosonmagyaróvár dinamikus fejlődéséről számolt be a közmeghallgatáson Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester csütörtökön délután a Városháza dísztermében. A településvezető hosszan sorolta a fejlesztéseket és terveket, melyeket a következőkben be is mutatunk. 

A közmeghallgatásra több javaslattal érkezett dr. Unger András, a városvédők elnöke
A közmeghallgatásra több javaslattal érkezett dr. Unger András, a városvédők elnöke.
Fotó: Mészely Réka

A közmeghallgatáson a parkolásról, épületekről, civil ügyekről is szó esett

Nagy Sándor felszólalásában elmondta, örül, hogy van civil tanácsnoka a városnak, javasolta, hogy készítsék el a város civil koncepcióját, amihez segítséget nyújt. Köszönetet mondott azért, hogy az idén 20 éves Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget elismerte a város, és Pro Urbe-díjat kapott dr. Unger András, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke. A civil kerekasztalok kapcsán arról beszélt, hogy ott minden alkalommal lehetőséget találnak a napirendek között a helyi képviselőknek egy-egy témában. 

Nagy Sándor nehezményezte, hogy az önkormányzat megvonta a civil nyilvánosságra korábban biztosított támogatást, kifogást emelt a 9 millió forintos önkormányzati keret kapcsán. 

Szabó Miklós válaszában hangsúlyozta, fontosak a civil szervezetek, amennyiben meghívást kap, szívesen elmegy rendezvényeikre.

Horváth Imre javasolta, hogy legyen civil rendezvénynaptár, és egy november 14-ei időpontot is feldobott megbeszélésre. A polgármester kiemelte, van városi rendezvénynaptár. Iváncsics János hozzátette: a vármegyei civil szolgáltató központ tervez létrehozni ilyen naptárat. 

Dr. Unger András, a városvédők vezetőjeként évről-évre hosszú javaslatcsomaggal készül a közmeghallgatásokra. Szólt a város tisztaságáról, rendjéről, a néhány éve elindított csomópont átalakításokat üdvözölte, mint mondta, a járdák állapota néhol még kritikus, balesetveszélyes. Terv születik a Magyar utca újraélesztésére, a helyi védelem és a műemlékvédelmi kategóriájú épületeket is újra kellene gondolni az elnök szerint. Az egyesület által kezdeményezett vízparti sétány kialakítása több akadályba ütközik. Érdeklődött, hol tartanak a tárgyalások a MÁV-val a vasútállomás előtti területre vonatkozóan. Erre Szabó Miklós azt válaszolta, hogy kaptak a vasúttársaságtól egy általános szerződést, de ez átbeszélésre szorul. 

Mennyien laknak Mosonmagyaróváron és hol parkolnak?

Keszei Ákos szerint a város lakosságát a mennyiség mellett a minőség felől is meg kellene közelíteni. A polgármester erre azt mondta, hogy várhatóan a novemberi testületi ülésre tudják hozni azt az anyagot, mely a város reális lakosságszámával foglalkozik. Ha bejelentkeznek az ide érkezők állandó lakcímmel, a város adóerőképessége csökken, és így kevesebb szolidaritási adót kell befizetni, ugyanakkor több állami normatívára lehet számítani. Keszei Ákos a városközponti parkolásra is rákérdezett, mint mondta, főként a hetvenes-nyolcvanas években épült társasházaknál okoz gondot a megállás. Szabó Miklós szerint az egész város területén gond a parkolás: sok az eszkimó, kevés a fóka. Egy parkolóház ötlete is felmerült, amire nem a Városháza, hanem a Sóház melletti terület lenne alkalmasabb. 

