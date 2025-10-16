Közmeghallgatást tartottak Mosonmagyaróváron: a város gazdasági ereje jelentős

Mosonmagyaróvár dinamikus fejlődéséről számolt be a közmeghallgatáson Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester csütörtökön délután a Városháza dísztermében. A településvezető hosszan sorolta a fejlesztéseket és terveket, melyeket a következőkben be is mutatunk.

A közmeghallgatásra több javaslattal érkezett dr. Unger András, a városvédők elnöke.

Fotó: Mészely Réka

A közmeghallgatáson a parkolásról, épületekről, civil ügyekről is szó esett

Nagy Sándor felszólalásában elmondta, örül, hogy van civil tanácsnoka a városnak, javasolta, hogy készítsék el a város civil koncepcióját, amihez segítséget nyújt. Köszönetet mondott azért, hogy az idén 20 éves Mosonmagyaróvári Civil Szövetséget elismerte a város, és Pro Urbe-díjat kapott dr. Unger András, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke. A civil kerekasztalok kapcsán arról beszélt, hogy ott minden alkalommal lehetőséget találnak a napirendek között a helyi képviselőknek egy-egy témában.

Nagy Sándor nehezményezte, hogy az önkormányzat megvonta a civil nyilvánosságra korábban biztosított támogatást, kifogást emelt a 9 millió forintos önkormányzati keret kapcsán.

Szabó Miklós válaszában hangsúlyozta, fontosak a civil szervezetek, amennyiben meghívást kap, szívesen elmegy rendezvényeikre.

Horváth Imre javasolta, hogy legyen civil rendezvénynaptár, és egy november 14-ei időpontot is feldobott megbeszélésre. A polgármester kiemelte, van városi rendezvénynaptár. Iváncsics János hozzátette: a vármegyei civil szolgáltató központ tervez létrehozni ilyen naptárat.

Dr. Unger András, a városvédők vezetőjeként évről-évre hosszú javaslatcsomaggal készül a közmeghallgatásokra. Szólt a város tisztaságáról, rendjéről, a néhány éve elindított csomópont átalakításokat üdvözölte, mint mondta, a járdák állapota néhol még kritikus, balesetveszélyes. Terv születik a Magyar utca újraélesztésére, a helyi védelem és a műemlékvédelmi kategóriájú épületeket is újra kellene gondolni az elnök szerint. Az egyesület által kezdeményezett vízparti sétány kialakítása több akadályba ütközik. Érdeklődött, hol tartanak a tárgyalások a MÁV-val a vasútállomás előtti területre vonatkozóan. Erre Szabó Miklós azt válaszolta, hogy kaptak a vasúttársaságtól egy általános szerződést, de ez átbeszélésre szorul.