1 órája
Közmeghallgatás: a község gazdasági helyzetéről is tájékoztatnak Bezenyén
Forrás: bezenye.hu
Bezenye önkormányzatának képviselő-testülete általános közmeghallgatást tart október 8-án, szerdán délután fél 6 órakor a Bezenyei Művelődési Házban. A közmeghallgatás napirendjén szerepel a község gazdasági helyzetéről való tájékoztatás.
Az esemény célja, hogy a település vezetése beszámoljon az önkormányzat aktuális ügyeiről, valamint lehetőséget biztosítson a lakosság és a helyi szervezetek számára, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve javaslatokat fogalmazzanak meg a képviselő-testület felé.
A közmeghallgatás nyilvános, minden érdeklődőt tisztelettel vár Márkus Erika polgármester és a képviselő-testület. Emellett a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat is közmeghallgatásra várja az érdeklődőket.