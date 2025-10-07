október 7., kedd

1 órája

Közmeghallgatás: a község gazdasági helyzetéről is tájékoztatnak Bezenyén

Címkék#esemény#Márkus Erika#önkormányzat

Kisalföld.hu
Közmeghallgatás: a község gazdasági helyzetéről is tájékoztatnak Bezenyén

Forrás: bezenye.hu

Bezenye önkormányzatának képviselő-testülete általános közmeghallgatást tart október 8-án, szerdán délután fél 6 órakor a Bezenyei Művelődési Házban. A közmeghallgatás napirendjén szerepel a község gazdasági helyzetéről való tájékoztatás.

Az esemény célja, hogy a település vezetése beszámoljon az önkormányzat aktuális ügyeiről, valamint lehetőséget biztosítson a lakosság és a helyi szervezetek számára, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve javaslatokat fogalmazzanak meg a képviselő-testület felé. 

A közmeghallgatás nyilvános, minden érdeklődőt tisztelettel vár Márkus Erika polgármester és a képviselő-testület. Emellett a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat is közmeghallgatásra várja az érdeklődőket. 

 

