Közmeghallgatás: a község gazdasági helyzetéről is tájékoztatnak Bezenyén

Bezenye önkormányzatának képviselő-testülete általános közmeghallgatást tart október 8-án, szerdán délután fél 6 órakor a Bezenyei Művelődési Házban. A közmeghallgatás napirendjén szerepel a község gazdasági helyzetéről való tájékoztatás.

Az esemény célja, hogy a település vezetése beszámoljon az önkormányzat aktuális ügyeiről, valamint lehetőséget biztosítson a lakosság és a helyi szervezetek számára, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve javaslatokat fogalmazzanak meg a képviselő-testület felé.