Közmeghallgatást tartott a csornai önkormányzat, ketten voltak kíváncsiak közös ügyeikre - fotók

Közmeghallgatás keretében tájékoztatta Csorna lakóit a város aktuális helyzetéről dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester csütörtökön délelőtt. Nem voltak sokan, a helyiek közül mindössze ketten érdeklődtek a közmeghallgatáson elhangzottak iránt. Egyikük, Vados Ferenc fel is vetette, hogy szerinte a délelőtti időpont tartja távol a csornaiakat a rendezvénytől. A polgármester úgy reagált, hogy akkor sem voltak többen, amikor délután tartották a közmeghallgatást.

Vados Ferenc minden közmeghallgatáson ott van és kifejti véleményét. Most is felszólalt. Fotó: Cs. K. A.

Közmeghallgatás a városházán

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin tájékoztatója első részében az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a költségvetés alakulásáról számolt be. Elöljáróban megjegyezte, hogy a pénzügyi helyzet feszített, majd részletezte. Iparűzési adó többletként májusban mintegy 45 millió forintot vont el az állam a várostól, novemberben pedig számításaik szerint több mint 20 millió forint elvonással számolnak. Szolidaritási adóként az önkormányzat 245,8 millió forintot fizetett be. "A költségvetési főösszeg 5,7 százaléka, az iparűzési adóbevétel közel 30 százaléka kerül elvonásra"-jegyezte meg a polgármester. Emiatt idén júliusban 200 millió forint folyószámlahitelt vett igénybe Csorna, ami az átmeneti pénzügyi nehézségeket hidalta át. Ebből szeptemberben 73 milliót vett igénybe az önkormányzat, de az összeget a befizetett iparűzési adóból vissza is fizette, vagyis jelenleg nincs hitelállománya a városnak. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin hozzátette: a bevételek nem a vártak szerint alakultak, de a kiadások is 60,3 százalékon teljesültek, ami a megfontolt és takarékos gazdálkodásra utal.