Új matrica borítja a vonatokat, így néznek ki a GYSEV mozdonyai "kéktúrásan" - videó, fotók

A matricázott járművek a hazai kéktúra-útvonalak és a vasúti közlekedés kapcsolatára hívják fel a figyelmet. A kísérleti akció célja, hogy megkönnyítse a túraútvonalak elérését vasúti közlekedéssel, és ösztönözze az utazókat a közösségi közlekedés és az aktív közlekedési formák – mint a gyaloglás vagy kerékpározás – kombinált használatára.

A fenntartható közlekedési módokat és a természetjárást népszerűsíti a GYSEV Zrt. Fotó: Vasúttársaság

Matricázott közlekedési szerelvények

A matricázott „KÉKTÚRA mozdony” egy Taurus típusú villamos mozdony, amellyel korábban két világhírű zeneszerző, Liszt Ferenc és Richard Wagner munkássága előtt is tisztelgett a GYSEV Zrt. A másik matricázott jármű az a Jenbacher motorvonat, ami folyamatosan közlekedik az Országos Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra nyugati végpontjához közeli Kőszeg, illetve a vasi vármegyeszékhely, Szombathely között.

A cél, hogy elősegítsék a vasút és a természetjárás közötti kapcsolat megerősítését. Fotó: GYSEV Zrt.

Mindkét járművön látványos vizuális megoldással népszerűsítik a három közismert kéktúrát, azaz az Országos-, Rockenbauer Pál Dél-dunántúli- és az Alföldi Kéktúrát. A grafikai elemek között megjelennek a KÉKTÚRA útvonal települései, illetve az útvonal által érintett városok jelentősebb látnivalói, de láthatunk a járműveken egy bakancsos turistát is.

A környezetbarát közlekedési formákat népszerűsítő járműveken szlogen is olvasható: „Vonatra szállok – túrázni indulok”

A projekt részeként a vasúttársaság a következő fejlesztéseket valósította meg:

Információs táblák kihelyezése Kőszeg, Egyházasrádóc és Ölbő-Alsószeleste vasútállomásokon, amelyek bemutatják a kéktúra-útvonalak és a vasúti közlekedés kapcsolatát

Új kéktúra-bélyegzőhelyek kialakítása Egyházasrádóc és Ölbő-Alsószeleste állomásokon

Vasúti járművek tematikus matricázása a KÉKTÚRA mozgalom népszerűsítésére

A GYSEV Zrt. munkáját a projektben a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ), mint a kéktúrák fenntartója és üzemeltetője, valamint a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) szakmai támogatása segíti. A fejlesztések célja, hogy elősegítsék a vasút és a természetjárás közötti kapcsolat megerősítését, és ösztönözzék a fenntartható közlekedési formák használatát.