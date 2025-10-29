1 órája
Tavalyi áron vásárolhatunk sírdíszeket mindenszentekre
Már hetek óta hatalmas választékot találhatunk a virágboltokban és a piacokon koszorúkból, virágokból, mécsesekből. Mindenszentek és halottak napja előtt megnéztük a kínálatot és a koszorú árakat.
Fotó: Molcsányi Máté
Győrben már múlt héten megjelentek a virág- és koszorúárusok a nádorvárosi köztemető régi bejáratánál, a felújított burkolatú piactéren és a Szentlélek téri bejáratnál, valamint a szabadhegyi köztemetőnél is üzemel a virágbolt. Ezenkívül megannyi kertészetben és piacon vásárolhatjuk meg kegyeleti ünnepünk díszeit. Na de emelkedtek-e a koszorú árak 2025-ben? Kiderítettük!
Ki mennyit költ halottak napján?
Molnár Judit lapunknak elmondta, hogy 10 éve a nádorvárosi temető Szentlélek téri bejáratánál árulnak. – Őrségi Nordmann-fenyőből készülnek a sírdíszek, oázisok és koszorúk. Rengeteg visszajáró vendégünk van, és egyre többen adnak le rendelést.
– Sokan szeretik és keresik a fekvő és az álló tálakat, hiszen a vizes tálka miatt sokkal tartósabbak. Akár karácsonykor elég csak egy gyertyát mellettük meggyújtani, akkor is szép marad – mutatta Molnár Judit. Az, hogy ki mennyit költ koszorúra idén, az árus szerint attól is függ, hogy hány helyre szeretne díszt tenni.
Koszorú árak a tavalyiak
– Mindenki pénztárcájához igazodunk, hiszen mindenszentek alkalmával igyekeznek azok is elhunyt szeretteikre emlékezni, akik az év többi napján nem látogatják a temetőket. Akik családi sírra vásárolnak, nagyobb koszorút választanak. Aki több helyre visz, több kisebbet vásárol, hiszen 5–6 koszorú megvétele már igen nagy összeg. Nagyrészt tavalyi árakkal, vagy maximum 500 forint áremeléssel találkozhatnak a vásárlók – fejtette ki. Nagyrészt 3500–4500 forinttól kezdődnek a normál méretű koszorúk, de díszesebb sírdíszeket már 5000–7000 forintért lehet találni.
Mennyibe kerül idén halottak napjára a koszorúk és mécsesek?Fotók: Molcsányi Máté
Feliratos mécses idén a slágertermék
Sokan csak mécsest vesznek szeretteik sírjára mindenszentek alkalmából. A nagyobbak 1000–2000 forint között mozognak, míg a kisebb színesekre most akció is van a Frézia virágüzlet standjánál: darabjuk 350 forint.
– A héten egyre többen nézelődnek és vásárolnak is halottak napjára, de a nagyobb a roham csütörtök-péntek környékén várható. A kínálat évről évre egyre szélesebb. Idén a feliratos, megható idézettel, gondolattal ellátott gyertyákat keresték – mondta el Szabó Viktória.
Az eladó szerint az utóbbi években felkapott lett a LED-es gyertya is, hiszen ez esetben nem kell attól tartani, hogy mellette lángra kap valami. Illetve sokan ezt gyújtják meg az altemplomokban, ugyanis ott tiltott a nyílt láng.
Mutatjuk mikor tartanak nyitva a győri temetők az ünnepek alatt
Mindenszentekkor sem vagyunk biztonságban, vigyázzunk magunkra és értékeinkre
Mindenszenteki készülődés a győri piacon - mutatjuk az árakat