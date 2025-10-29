Tavalyi áron vásárolhatunk sírdíszeket mindenszentekre

Győrben már múlt héten megjelentek a virág- és koszorúárusok a nádorvárosi köztemető régi bejáratánál, a felújított burkolatú piactéren és a Szentlélek téri bejáratnál, valamint a szabadhegyi köztemetőnél is üzemel a virágbolt. Ezenkívül megannyi kertészetben és piacon vásárolhatjuk meg kegyeleti ünnepünk díszeit. Na de emelkedtek-e a koszorú árak 2025-ben? Kiderítettük!

Molnár Judit több mint 10 éve árusít ezen a helyen sírdíszeket halottak napjához közeledve. A koszorú árak tavalyiak, vagy csak minimálisan emelkedtek. Fotó: Molcsányi Máté

Ki mennyit költ halottak napján?

Molnár Judit lapunknak elmondta, hogy 10 éve a nádorvárosi temető Szentlélek téri bejáratánál árulnak. – Őrségi Nordmann-fenyőből készülnek a sírdíszek, oázisok és koszorúk. Rengeteg visszajáró vendégünk van, és egyre többen adnak le rendelést.

– Sokan szeretik és keresik a fekvő és az álló tálakat, hiszen a vizes tálka miatt sokkal tartósabbak. Akár karácsonykor elég csak egy gyertyát mellettük meggyújtani, akkor is szép marad – mutatta Molnár Judit. Az, hogy ki mennyit költ koszorúra idén, az árus szerint attól is függ, hogy hány helyre szeretne díszt tenni.

Koszorú árak a tavalyiak

– Mindenki pénztárcájához igazodunk, hiszen mindenszentek alkalmával igyekeznek azok is elhunyt szeretteikre emlékezni, akik az év többi napján nem látogatják a temetőket. Akik családi sírra vásárolnak, nagyobb koszorút választanak. Aki több helyre visz, több kisebbet vásárol, hiszen 5–6 koszorú megvétele már igen nagy összeg. Nagyrészt tavalyi árakkal, vagy maximum 500 forint áremeléssel találkozhatnak a vásárlók – fejtette ki. Nagyrészt 3500–4500 forinttól kezdődnek a normál méretű koszorúk, de díszesebb sírdíszeket már 5000–7000 forintért lehet találni.