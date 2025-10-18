október 18., szombat

A legszebb 1956-os köztéri emlékmű Kossuth-díjas alkotójának kiállítása nyílt meg Mosonmagyaróváron - fotók

Címkék#Hansági Múzeum#Mosonvármegyei Múzeumban#Mosonmagyaróvári ' 56-os Egyesület#Rieger Tibor#polgármester#Szabó Miklós

Rieger Tibor monumentális, háromalakos Golgota emlékműve Magyarország legszebb 1956-os emlékműve – hívta fel a figyelmet Németh Alajos a Kossuth-díjas szobrászművész mosonmagyaróvári kiállításán. A Kossuth-díjas alkotó több köztéri szobrát és kisebb alkotásokat is láthatunk a Mosonvármegyei Múzeumban.

Mészely Réka

A Mosonvármegyei Múzeumban pénteken Ne féljetek! címmel kiállítás nyílt Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész alkotásaiból. 

Kossuth-díjas alkotó
A Kossuth-díjas alkotó kiállítása nyílt meg a Mosonvármegyei Múzeumban. Fotó: Kerekes István

A Kossuth-díjas alkotó nyomot hagyott a következő generációknak is

Rieger Tibor Bárka című köztéri alkotása mellett az 1956. október 26-ai sortűz helyszínén, a Gyásztéren található Golgota című alkotásával alkotott maradandót Mosonmagyaróváron. A Levélhez is köthető szobrászművészt a kitelepítés is megihlette, kiállítása sokan eljöttek a szomszédos faluból is. 

Kossuth-díjas alkotó kiállítása nyílt meg Mosonmagyaróváron

Fotók: Kerekes István

Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatójának köszöntőjét követően Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester méltatta a 85 éves alkotót. A városvezető szerint Golgota című emlékművével örökre beírta nevét a város történetébe. A kiállítást megnyitó Németh Alajos, a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület tagja vázolta Rieger Tibor életútját. Mint elmondta, a hét méteres 56-os emlékmű, ahol minden év október 26-án sokan hajtanak fejet, a szobrászművész önzetlen, áldozatos munkája jóvoltából született meg.

A tárlat december 17-ig látogatható keddtől vasárnapig, naponta 10-18 óra között. 

