1 órája
A legszebb 1956-os köztéri emlékmű Kossuth-díjas alkotójának kiállítása nyílt meg Mosonmagyaróváron - fotók
Rieger Tibor monumentális, háromalakos Golgota emlékműve Magyarország legszebb 1956-os emlékműve – hívta fel a figyelmet Németh Alajos a Kossuth-díjas szobrászművész mosonmagyaróvári kiállításán. A Kossuth-díjas alkotó több köztéri szobrát és kisebb alkotásokat is láthatunk a Mosonvármegyei Múzeumban.
A Mosonvármegyei Múzeumban pénteken Ne féljetek! címmel kiállítás nyílt Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész alkotásaiból.
A Kossuth-díjas alkotó nyomot hagyott a következő generációknak is
Rieger Tibor Bárka című köztéri alkotása mellett az 1956. október 26-ai sortűz helyszínén, a Gyásztéren található Golgota című alkotásával alkotott maradandót Mosonmagyaróváron. A Levélhez is köthető szobrászművészt a kitelepítés is megihlette, kiállítása sokan eljöttek a szomszédos faluból is.
Kossuth-díjas alkotó kiállítása nyílt meg MosonmagyaróváronFotók: Kerekes István
Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatójának köszöntőjét követően Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester méltatta a 85 éves alkotót. A városvezető szerint Golgota című emlékművével örökre beírta nevét a város történetébe. A kiállítást megnyitó Németh Alajos, a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület tagja vázolta Rieger Tibor életútját. Mint elmondta, a hét méteres 56-os emlékmű, ahol minden év október 26-án sokan hajtanak fejet, a szobrászművész önzetlen, áldozatos munkája jóvoltából született meg.
A tárlat december 17-ig látogatható keddtől vasárnapig, naponta 10-18 óra között.