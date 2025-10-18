A legszebb 1956-os köztéri emlékmű Kossuth-díjas alkotójának kiállítása nyílt meg Mosonmagyaróváron - fotók

Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatójának köszöntőjét követően Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester méltatta a 85 éves alkotót. A városvezető szerint Golgota című emlékművével örökre beírta nevét a város történetébe. A kiállítást megnyitó Németh Alajos, a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület tagja vázolta Rieger Tibor életútját. Mint elmondta, a hét méteres 56-os emlékmű, ahol minden év október 26-án sokan hajtanak fejet, a szobrászművész önzetlen, áldozatos munkája jóvoltából született meg.

A tárlat december 17-ig látogatható keddtől vasárnapig, naponta 10-18 óra között.