Alkotás

16 perce

Kossuth-díjas szobrászművész kiállítása a Mosonvármegyei Múzeumban

A Mosonvármegyei Múzeumban október 17-én, pénteken délután fél 6-kor Ne féljetek! címmel Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész alkotásaiból kiállítás nyílik. Köszöntőt mond Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester és Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója. A kiállítást megnyitja Németh Alajos, a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület tagja. A tárlat december 17-ig látogatható keddtől vasárnapig, naponta 10-18 óra között. 

