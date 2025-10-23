Kópháza nemzeti ünnepe - emlékezés a 69 évvel ezelőtt történtekre

Azoknak a példájára, akik megmentették a becsületében, erkölcsi és morális tartásában a nemzetet. - fogalmazott ünnepi bejegyzésében Firtl Mátyás, Kópháza polgármestere annak alkalmával, hogy Kópházán méltóságteljes ünnepséggel emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire.

Fotó: Firtl Mátyás

Magyar és horvát nyelven is hangzottak el szavalatok Grubits József és Szabó László versmondóktól, a Nakovich Mihály Általános iskola 7. osztályos diákjainak műsora és a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület méltóságteljes jelenléte és díszőrsége is emelte az ünnep fényét.