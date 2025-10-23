október 23., csütörtök

1956 emléke

2 órája

Kópháza nemzeti ünnepe - emlékezés a 69 évvel ezelőtt történtekre

Címkék#megemlékezés#1956-os forradalom#Kópháza

A nemzeti ünnep arra is mindig nagy lehetőség, hogy összefogjunk, és méltó helyére tegyük a szívekben és a nemzet emlékezetében 1956-ot.

Kisalföld.hu

Azoknak a példájára, akik megmentették a becsületében, erkölcsi és morális tartásában a nemzetet. - fogalmazott ünnepi bejegyzésében Firtl Mátyás, Kópháza polgármestere annak alkalmával, hogy Kópházán méltóságteljes ünnepséggel emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. 

Fotó: Firtl Mátyás

Magyar és horvát nyelven is hangzottak el szavalatok Grubits József és Szabó László versmondóktól, a Nakovich Mihály Általános iskola 7. osztályos diákjainak műsora és a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület méltóságteljes jelenléte és díszőrsége is emelte az ünnep fényét.

 

Fotó: Firtl Mátyás


- A szabadságharc – leverése ellenére is –13 olyan nap volt, amely „megrendítette a világot! Ezért lehet emelt lélekkel emlékezni ’56-ra, és ezért örök érvényű az üzenete, mert egyetemes. Ez az örökség így tesz képessé egy nemzetet, egy közösséget, hogy magára közösségként tekintsen, hogy a maga teljességében hordozza és értelmezze saját történelmét, abban betöltött szerepét, hogy legyen közös erkölcsi meggyőződése, morális tartása, éleslátása, helyes történelmi ítélőképessége - mondta Firtl Mátyás.

Fotó: Firtl Mátyás

 

 

