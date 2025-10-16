A könyv új arca - olvasmányélmény a XXI. században

A napokban a soproni Eötvös József Evangélikus Középiskola közösségi oldalán olvastam egy igazán inspiráló kezdeményezésről, amely friss, modern szemlélettel közelíti meg az olvasás és a könyvek népszerűsítését.

Könyvek és az olvasás napjainkban

Az iskola diákjai egy különleges program keretében kedvenc könyvükkel készítettek mosolygós selfieket, majd ezeket feltöltötték az iskolai online felületre. A kezdeményezés egyszerre játékos, kreatív és közösségformáló, hiszen a diákok így nemcsak azt mutatták meg, hogy mit olvasnak szívesen, hanem egymást is inspirálhatták új könyvek felfedezésére.

Kezdeményezésüknek köszönhetően a gyors kattintások, interaktív kihívások és a közösségi megosztás ereje révén az olvasás kilépett a hagyományos, magányos tevékenység keretei közül, és új, közösségi dimenziót kapott. A selfiek segítségével megtapasztalhatták, hogy a könyv nem csupán tanulás vagy kötelező olvasmány, hanem élmény, örömforrás és közös kaland is lehet.

Azt gondolom, az olvasás élménye különleges ajándék, hiszen elrepít más világokba, segít jobban megérteni önmagunkat és másokat, fejleszti a képzeletet és az empátiát. Egy jó könyv által új nézőpontokat fedezhetünk fel, és erőt meríthetünk a mindennapokhoz. Az olvasás csendes párbeszéd az író és az olvasó között, amelyben gondolatok, érzések és történetek kapcsolják össze az embereket. Én legalább is ezért szeretem és szerettem mindig.

Hiszek abban, hogy az ilyen kezdeményezések rávilágítanak arra, hogy az olvasás élménye nem vész el a digitális korszakban, csak más formát ölt. Ha az iskola, a pedagógusok és a diákok együttműködnek, a könyv ismét középpontba kerülhet, mint az önkifejezés, a kapcsolódás és a közösségteremtés egyik legszebb eszköze.