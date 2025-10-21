Különleges kötet jelent meg a helyi bíróságokról

A könyvet beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, a kiadvány célja, hogy feltérképezzék az egykor győri illetékességi területéhez tartozott, időközben megszüntetett kisbíróságokat és feldolgozzák azok hely- és jogtörténetét. A csepregi, a téti, a győrszentmártoni (ma Pannonhalma) és a kapuvári bíróságokat mutatják be. A kiadványban helyet kapnak már elfeledett bíróságok máig fellelhető ítéleteiből válogatott szemelvények is.

Rendhagyó kötet jelent meg a bíróságokról.

Fotó: Csapó Balázs

A kötetben különböző szerzők stílusán keresztül, de egységes szerkezetet követve nyerhet az olvasó betekintést az épületek történetek megismerésével az egykori társadalmi, gazdasági viszonyokba, folyamatokba. Megtudhatjuk a kötetből, hogy volt olyan település, ahol egykori majorság épületében működött a bíróság, de olyan is, ahol külön igazságügyi palotát emelt a város.