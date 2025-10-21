október 21., kedd

Rendhagyó bemutató

1 órája

Különleges kötet jelent meg a helyi bíróságokról

Címkék#történetek#könyv#Győri Törvényszék

Élő hagyaték – Egykori bíróságok öröksége címmel jelent meg könyv, amelyet a Győri Törvényszék épületében mutattak be tegnap.

Pardavi Mariann

A könyvet beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, a kiadvány célja, hogy feltérképezzék az egykor győri illetékességi területéhez tartozott, időközben megszüntetett kisbíróságokat és feldolgozzák azok hely- és jogtörténetét. A csepregi, a téti, a győrszentmártoni (ma Pannonhalma) és a kapuvári bíróságokat mutatják be. A kiadványban helyet kapnak már elfeledett bíróságok máig fellelhető ítéleteiből válogatott szemelvények is.

könyv, győri törvényszék, bíróság
Rendhagyó kötet jelent meg a bíróságokról.
Fotó: Csapó Balázs

A kötetben különböző szerzők stílusán keresztül, de egységes szerkezetet követve nyerhet az olvasó betekintést az épületek történetek megismerésével az egykori társadalmi, gazdasági viszonyokba, folyamatokba. Megtudhatjuk a kötetből, hogy volt olyan település, ahol egykori majorság épületében működött a bíróság, de olyan is, ahol külön igazságügyi palotát emelt a város. 

Fotók: Csapó Balázs

 

