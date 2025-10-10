Már tudjuk, milyen üzlet nyílik a legendás konyhafelszerelési bolt helyén Győrben

Évtizedekig számíthattunk a Czuczor Gergely utcában üzemelő konyhafelszerelési bolt nagytudású alkalmazottjainak szakértelmére, de idén júniusban már nem tudtak a magas bérleti díjakkal versenyezni a belvárosban. Bezártak. Szomorúan hirdette a nyár derekán a kiárusítás tábla a bolt kirakatában, hogy minden terméküktől megválnának gyorsan és nyomott áron.

2025 nyarán készült az egyik utolsó fotó a legendás konyhafelszerelési boltról.

S bizony, a győrieket nem kellett noszogatni, szinte elkapkodták a megmaradt árut, sokan talán emlék gyanánt is vásároltak.