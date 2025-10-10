2 órája
Már tudjuk, milyen üzlet nyílik a legendás konyhafelszerelési bolt helyén Győrben
Felmatricázta az új tulajdonos a kirakatot, bent pedig az utolsó simításokat végzik. Új üzlet nyílik a konyhafelszereléses bolt helyén.
Évtizedekig számíthattunk a Czuczor Gergely utcában üzemelő konyhafelszerelési bolt nagytudású alkalmazottjainak szakértelmére, de idén júniusban már nem tudtak a magas bérleti díjakkal versenyezni a belvárosban. Bezártak. Szomorúan hirdette a nyár derekán a kiárusítás tábla a bolt kirakatában, hogy minden terméküktől megválnának gyorsan és nyomott áron.
S bizony, a győrieket nem kellett noszogatni, szinte elkapkodták a megmaradt árut, sokan talán emlék gyanánt is vásároltak.
Csodálkozunk, hogy kong az ürességtől a belváros? Egekben a győri üzletek bérleti díja
Hogy mi lesz a Czuczor Gergely utca 21. alatt üzemelő egykori konyhafelszerelési bolt helyén?
Kínai. Egy ott serénykedő szakember azt is elárulta a vezetékek bekötése közben, hogy október harmadik hetére tervezi a tulajdonos a nyitást.
Glédában állnak már a polcokon az ázsiai készételek, műanyag háztartási áruk, játékok, a kirakatot pedig már felmatricázták a kínai boltokra jellemző színes képekkel.