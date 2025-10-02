Élő örökség, fenntartható jövő – Kertművészeti konferencia az Esterházy-kastélyban

A konferencia idén történeti kertjeink gazdasági fenntarthatóságát veszi górcső alá

A kertek mindig is a társadalom, gazdaság és a kertművészet találkozásai pontjai voltak

A KertÖRÖKség – kertGAZDA(G)ság – Értékeink fenntarthatósága címmel megrendezett konferencia résztvevői néma főhajtással emlékeztek a közelmúltban elhunyt II. Antal hercegre, aki a fertődi kastélyegyüttes örökségét sokrétű közéleti munkájával gazdagította.

Konferencia a kertörökség és kertgazdagság témájában.

Fotó: Rombai Péter

A hatodik alkalommal megrendezett tájépítészeti konferencia idén történeti kertjeink gazdasági fenntarthatóságát veszi górcső alá neves hazai és nemzetközi szakértők közreműködésével. Napjainkban a kertörökség fenntartásához szükséges gazdasági hátteret képező források gyakran nem állnak rendelkezésre – magán- és közösségi kertek egyaránt küzdenek a működőképességért. Ugyanakkor a társadalmi igény, a fenntarthatósági szempontok, valamint a klíma- és biodiverzitás kihívásai mind nagyobb figyelmet követelnek. Éppen ezért a kétnapos konferencián a többi között olyan kérdések megvitatására kerül sor, mint melyek kertörökségünk kortárs fenntarthatósági tendenciái, milyen források, eszközök, új lehetőségek és módszerek állnak rendelkezésre a fenntarthatóság eléréséhez, vagy milyen szerepet játszhatnak a történeti kertek a helyi és regionális gazdaságban, a fenntartható turizmusban és a társadalmi kohézió erősítésében.

Fónagy János.

Fotó: Rombai Péter

A nemzetközi konferencia megnyitóján Dr. Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára kifejtette: a történeti kertek nem csak esztétikai örökségként élnek tovább, hanem aktív, fenntartható értékként szolgálnak a társadalom számára.

- A kertek mindig is a társadalom, gazdaság és a kertművészet találkozásai pontjai voltak. Fenntartásuk, gondozásuk és fejlesztésük minden esetben folyamatos odafigyelést, anyagi és szellemi befektetést igényeltek – tette hozzá Fónagy János.

Lánszki Regő.

Fotó: Rombai Péter

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára emlékeztetett, „A magyar építészetről szóló törvény” új, kiemelt helyre emelte a tájépítészetet: a jogszabály kimondott célja a tájépítészet szerepének erősítése. Az államtitkár szerint a fenntarthatóság nem puszta környezetvédelmi címke, hanem üzemeltetési és társadalmi modell. „Nem elég „védettnek” lenni: működő, a közösség számára értelmes funkciót hordozó kertekre és műemléki terekre van szükség” – húzta alá Lánszki Regő.