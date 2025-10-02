51 perce
Élő örökség, fenntartható jövő – Kertművészeti konferencia az Esterházy-kastélyban
Több és jobb minőségű, gondozott zöldfelületek jönnek létre, az egész ország arculatát formálja és egy rendezett, méltó Magyarország felé visz az idén életbe lépett zöldfelületi tanúsítványi rendszer. Jelentette ki Lánszki Regő országos főépítész Fertődön, az Esterházy-kastélyban rendezett VI. Mőcsényi Mihály Kertművészeti és Kerttörténeti Konferencia nyitórendezvényén.
A KertÖRÖKség – kertGAZDA(G)ság – Értékeink fenntarthatósága címmel megrendezett konferencia résztvevői néma főhajtással emlékeztek a közelmúltban elhunyt II. Antal hercegre, aki a fertődi kastélyegyüttes örökségét sokrétű közéleti munkájával gazdagította.
Konferencia kertörökség témában
A hatodik alkalommal megrendezett tájépítészeti konferencia idén történeti kertjeink gazdasági fenntarthatóságát veszi górcső alá neves hazai és nemzetközi szakértők közreműködésével. Napjainkban a kertörökség fenntartásához szükséges gazdasági hátteret képező források gyakran nem állnak rendelkezésre – magán- és közösségi kertek egyaránt küzdenek a működőképességért. Ugyanakkor a társadalmi igény, a fenntarthatósági szempontok, valamint a klíma- és biodiverzitás kihívásai mind nagyobb figyelmet követelnek. Éppen ezért a kétnapos konferencián a többi között olyan kérdések megvitatására kerül sor, mint melyek kertörökségünk kortárs fenntarthatósági tendenciái, milyen források, eszközök, új lehetőségek és módszerek állnak rendelkezésre a fenntarthatóság eléréséhez, vagy milyen szerepet játszhatnak a történeti kertek a helyi és regionális gazdaságban, a fenntartható turizmusban és a társadalmi kohézió erősítésében.
A nemzetközi konferencia megnyitóján Dr. Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára kifejtette: a történeti kertek nem csak esztétikai örökségként élnek tovább, hanem aktív, fenntartható értékként szolgálnak a társadalom számára.
- A kertek mindig is a társadalom, gazdaság és a kertművészet találkozásai pontjai voltak. Fenntartásuk, gondozásuk és fejlesztésük minden esetben folyamatos odafigyelést, anyagi és szellemi befektetést igényeltek – tette hozzá Fónagy János.
Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára emlékeztetett, „A magyar építészetről szóló törvény” új, kiemelt helyre emelte a tájépítészetet: a jogszabály kimondott célja a tájépítészet szerepének erősítése. Az államtitkár szerint a fenntarthatóság nem puszta környezetvédelmi címke, hanem üzemeltetési és társadalmi modell. „Nem elég „védettnek” lenni: működő, a közösség számára értelmes funkciót hordozó kertekre és műemléki terekre van szükség” – húzta alá Lánszki Regő.
Sütő Csilla, a társszervező házigazda Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében kiemelte, a kert, mint a természet és kultúra találkozási pontja, értékes eszköz lehet a fenntartható turizmus fejlesztésében, a helyi identitás erősítésében, valamint a társadalmi kohézió elmélyítésében – különösen napjaink egyre gyorsabban változó világában.
Dr. Herczeg Ágnes a konferenciát szervező Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) elnöke köszöntőjében kifejtette, mint mindennek, a kertörökség ügyének is a gazdaság, a szellemi kulturális és a jogi, államigazgatási szféra metszéspontjában kell keresni a megoldást. „Önmagában csak kulturális, vagy örökségi kérdéseket megoldani nem lehet. A kultúra és a tudomány és a művészet területe az, ahol születik az innováció. De csak a gazdaság képes arra, hogy finanszírozza és inspirálja a megújulás lehetőségét és ezek a kulturális, innovatív értékek fognak majd beépülni a gazdaságba, hiszen ez a gazdaság fejlődésének az alapja” – hangsúlyozta D. Herczeg Ágnes.
A konferencia előadói közt szerepel többek között Katarzyna Żak-Zatorska, a Varsói Múzeum Nieborów és Arkadia Múzeum kertészeti osztályának vezetője, Antonella Pietrogrande, a padovai Gruppo Giardino Storico dell’Università szakmai vezetője, Prof. Caroline Jaeger-Klein, a Bécsi Műszaki Egyetem építészettörténeti professzora és az ICOMOS Austria elnöke, valamint M. Gyöngyösi Edit, a Transilvania Trust Alapítvány ügyvezető igazgatója és Dr. Tóth Attila tájépítész, a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem docense.
A kétnapos konferencián a szakmai és művészeti programok mellett kertpedagógiai programokat szerveznek iskolásoknak. A konferenciát pénteken a Haydneum Magyar Régizenei Központ Alapítvány együttműködésével, Somlai Petra fortepiano kamarakoncertje zárja a kastély Apolló-termében.