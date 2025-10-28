Gyász
1 órája
Elhunyt a legendás lemezlovas
Az egész ország gyászol, egy legendás lemezlovastól, Komjáthy Györgytől búcsúzik a szakma.
Elhunyt Komjáthy György, a magyar rádiózás legendája.
91 éves korában hunyt el Komjáthy György
A Retro Rádió és Bochkor is közösségi oldalukon ezt írták a szomorú hírhez:
A magyar rádiózás megkerülhetetlen legendája 91 éves volt.
Osztozunk a család fájdalmában…
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre