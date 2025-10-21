Szedd magad! Kiviszüret indul a jobaházi ültetvényen

Beérett a gyümölcs, Szedd magad! kiviszüretet hirdettek a jobaházi kivifarmon. Losonczi Gizella őstermelő október 21-től hirdette meg az akciót. A kiviszüret addig tart, amíg a készlet, azaz amíg a fák le nem fogynak. A gazdaasszony jó termésre számít és szeretettel várja a fogyasztókat, akik a kivi mellé hasznos tanácsokat is kaphatnak a termelőtől. A magyar kivi nagyon finom.

A kiviszüret kedden kezdődik. Idős és fiatal, mindenki szereti az érett, zamatos gyümölcsöt. Fotó: Kivifarm

Szedd magad! kiviszüret

– Tavaly hét mázsa szedtünk le, hogy idén mennyi lesz, nem tudom megmondani, de hasonló mennyiségre lehet számítani-fogalmazott érdeklődésünkre. – A termés elég szép, 1200 forintért lehet szedni kilóját. Mindenki annyit szed, amennyit szeretne. Ha egy kilóra van szüksége, akkor ha annyit, ha tíz kiló kell, akkor annyit, nincs mennyiségi megkötés.

Gizi néni kérdésünkre azt is elmondta, hogy a kivi ültetvény gondozása figyelmet igényel, bár a kivi termesztése nem túl bonyolult feladat. A kivi felhasználása sokrétű, a kivi fogyasztása jó hatással van a szervezetre. Magas a C vitamin tartalma például. A jobaházi kivifarm látogatói, azaz szedői közül sokan a "nyers" fogyasztása miatt viszik, de vannak, akik lekvárt főznek belőle. Jobaháza első kivitermesztője szerint pálinkának is kiváló, de kompót is készülhet belőle és aszalni is lehet. "Sokan ígérték, jelezték, hogy jönnek a szüretre, bízom benne, hogy lesz érdeklődés. Amíg le nem fogynak a fák, addig nyitva lesz az ajtó, jöhetnek a vendégek"-jegyezte meg Losonczi Gizella.

Szép és finom a termés a jobaházi kivifarmon, kezdődhet a kiviszüret.

Rábaközi látnivaló

Gizi néni régóta, két évtizede foglalkozik kivivel. Annak idején csak kísérletezett vele, kíváncsiságból ültette el az első magokat. Azóta már két kertben is van kivi ültetvény. Sokáig piacra hordta a termést, de néhány éve úgy döntött, meghirdeti a kiviszüretet, a Szedd magad! akciót. Korábban egyéb terményeivel együtt Budapesten, biopiacon értékesített, de ma már nem vállalja a rendszeres utazást, ezért kezdeményezte a közösségi szüretet. Hangulatos, jó programnak ígérkezik a jobaházi kiviszüret.