Szabadidő és szórakozás

1 órája

Kísértetjártatúra a Vörös Barátok Nyomában Sokorópátkán - fotók

Címkék#legenda#Sokorópátkai Nőegylet#Vörös Barátok Nyomában#egyesület#erdő

A Sokorópátkai Nőegylet ebben az évben immár  kilencedik alkalommal szervezte meg a Kísértetjártatúrát a Vörös Barátok Nyomában.

Kisalföld.hu

A túra nem a halloweenhez kapcsolódik. A legenda szerint az erdőben állott a vörös barátok vára, akik  a mezőről lányokat , asszonyokat raboltak a szóbeszéd szerint. Valahol az ő kísérteteik még mindig az erdőben bolyonganak, őket indultak a túrázók megkeresni. 

Fotó: Sokorópátkai Nőegylet

Gyülekező a község sportpályáján volt, ahol a közel 400 fős csapatot köszöntötte Jelencsics Éva az egyesület elnöke, majd Bassák Attila polgármester , valamint meghívott vendégként Dr Vehrer Adél egyetemi docens,  a téma szakértője ismertette a legenda történelmi hátterét.

 

A túra közben fényfüzérekkel  kijelölt útvonalon haladtak a vándorok. A gyerekek apró szellemeket gyűjthettek,amiért a visszatéréskor cukorkát kaptak. Az erdő mélyén a Sokorópátkai Nőegylet tagjai zsíros kenyérrel, és meleg tával várták a  megfáradt vándorokat.

