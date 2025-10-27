Kísértetjártatúra a Vörös Barátok Nyomában Sokorópátkán - fotók

A túra nem a halloweenhez kapcsolódik. A legenda szerint az erdőben állott a vörös barátok vára, akik a mezőről lányokat , asszonyokat raboltak a szóbeszéd szerint. Valahol az ő kísérteteik még mindig az erdőben bolyonganak, őket indultak a túrázók megkeresni.

A Sokorópátkai Nőegylet ebben az évben immár kilencedik alkalommal szervezte meg a Kísértetjártatúrát a Vörös Barátok Nyomában.

Fotó: Sokorópátkai Nőegylet

Gyülekező a község sportpályáján volt, ahol a közel 400 fős csapatot köszöntötte Jelencsics Éva az egyesület elnöke, majd Bassák Attila polgármester , valamint meghívott vendégként Dr Vehrer Adél egyetemi docens, a téma szakértője ismertette a legenda történelmi hátterét.

A túra közben fényfüzérekkel kijelölt útvonalon haladtak a vándorok. A gyerekek apró szellemeket gyűjthettek,amiért a visszatéréskor cukorkát kaptak. Az erdő mélyén a Sokorópátkai Nőegylet tagjai zsíros kenyérrel, és meleg tával várták a megfáradt vándorokat.