Zöldfelületek felújítása

2 órája

Zöldül az óvári Kiserdő, lesznek benne padok és asztalok is

A Kiserdő felújítása is megkezdődik Mosonmagyaróváron. Iváncsics János (Fidesz-KDNP) napirend előtti kérdésére válaszolva a képviselő-testületi ülésen Szabó Miklós polgármester kiemelte: elkészült a fák felmérése, a veszélyeseket kivágják és ötven csemetét ültetnek el a Kiserdőben.

Mészely Réka
Zöldül az óvári Kiserdő, lesznek benne padok és asztalok is

A Kiserdő megújulása is hamarosan megkezdődhet

Fotó: Kerekes István

Fotó: Kerekes István

Októberi ülésére gyűlt össze a mosonmagyaróvári önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön délután. A napirendre több sürgősségi indítványt is felvettek, előtte meg Iváncsics János, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője kért szót. Mint elmondta, a napokban a Kiserdő mellett a VNT támogatásával ötven facsemetét ültettek el. Örvendetes a képviselő szerint, hogy a város zöldítéséből a helyi cégek is kiveszik a részüket. 

A Kiserdőben a közeljövőben kivágják a veszélyes fákat, és újakat is ültetnek.

Fotó: Kerekes István
A Kiserdőben a közeljövőben kivágják a veszélyes fákat, és újakat is ültetnek.
Fotó: Kerekes István

A Kiserdő mikor vehető birtokba?

– A Kiserdő olyan belterületi oázis, amilyennel kevés város rendelkezik. Úgy alakult, hogy a város körbenőtte ezt a természet alkotta zöldterületet. Miután a táblák szeles időben az ott tartózkodást tiltják, feltételezhető, hogy a fák egy része elöregedett, kiszáradt, akár nagyobb ágak is letörhetnek, veszélyeztetve a sétálókat, gyalogosokat. A 2025. évi költségvetésben a polgármester úr nagyságrendileg hatmillió forintot szánt elöregedett, veszélyessé vált fák kivágására. Mikor vehetik birtokba újból a Kiserdőt a városlakók? Mikor lesz a kitáblázáson túl tartós megoldás – érdeklődött Iváncsics János, aki arról is érdeklődött, hogy az önkormányzat élt az Agrárminisztérium pályázatával őshonos fák telepítésére, illetve tervezi-e az indulást. 

Több tízmillió forint a felújításra

Szabó Miklós polgármester válaszában hangsúlyozta: a Kiserdő felújítására több tízmillió forintot különítettek el az idei költségvetésben. 

– A madárállomány miatt nem lehet itt akármikor fát kivágni. A március 15-éig terjedő időszakba már nem fértünk volna bele. November 15. után indulhatnak meg a fakivágási munkák, a fák felmérése megtörtént – húzta alá a városvezető.

Kijelölték a kivágandó, száraz, veszélyes fákat, ötvenet vágnak ki és még idén pótolják ugyanannyival. Sétányokat, pihenőhelyeket alakítanak ki, a tavasszal asztalokat, padokat, szemeteseket helyeznek ki, így használható, látogatható lesz. 

Szabó Miklós megjegyezte, hogy nem látta a képviselő által említett pályázatot, de ha ilyen lenne, arra beneveznek. 

– Nem csak a faültetésre gondolunk, hanem a fák utógondozására is. Ugyanis az Érted ültetjük programban az ültetést követő egy évben rengeteg fa kiveszett a nagy szárazság miatt, locsolásra lett volna szükség. A VNT Metaltól kapott ötven fa gondozása jó kezekben van. 

Az őszi fásítás minden évben kiemelt jelentőségű. 2024 őszén 171 lombos fát ültettek ki az utcákra, parkokba a kivágottak pótlásaként vagy új telepítésként. Jelenleg folyamatban van a 2025 évi fásítás, december közepéig 212 facsemete kerül a földbe Mosonmagyaróváron. A Huszár Gál utcában tíz veszélyes fát vágnak ki, és helyettük 49 fafajt és cserjét ültetnek. 

– Szívügyük a zöldterületek és erdők védelme, ahogy gondolom Önöknek is – tette még hozzá a városvezető.

 

