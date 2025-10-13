Vadiúj
1 órája
Ilyen járművet kaptak a ravazdiak
A ravazdi önkormányzat falugondnoki buszt vásárolt.
A Magyar Falu Program pályázat keretében Ravazd Község Önkormányzata falugondnoki gépjármű beszerzése 17.788.689 forint támogatásban részesült, melyből egy új Opel Vivaro falugondnoki busz beszerzését valósítjuk meg – írta Facebookon közzétett bejegyzésében Ravazd polgármestere, Hadaricsné Balogh Krisztina.
