Ilyen járművet kaptak a ravazdiak

Címkék#falugondnoki busz#Opel Vivaro#Ravazd Község Önkormányzat#Magyar Falu Program

A ravazdi önkormányzat falugondnoki buszt vásárolt.

Kisalföld.hu

A Magyar Falu Program pályázat keretében Ravazd Község Önkormányzata falugondnoki gépjármű beszerzése 17.788.689 forint támogatásban részesült, melyből egy új Opel Vivaro falugondnoki busz beszerzését valósítjuk meg – írta Facebookon közzétett bejegyzésében Ravazd polgármestere, Hadaricsné Balogh Krisztina

falubusz, ravazd, kisbusz, opel vivaro
A fotó illusztráció, színben eltérhet a ravazdi kisbusz. 
Fotó: Opel.hu

 

 

