1 órája
Új bolt nyílt Kajárpécen, mutatjuk a nyitva tartást
Fodorné Éva nyitota meg üzletét Kajárpécen.
Alapvető élelmiszerek, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök kaphatóak az október 13-án megnyílt kajárpéci üzletben. A kisbolt csak vasárnap nem nyit ki.
Kisbolt nyílt Kajárpécen
Pékárú előrendelést előző nap, zöldség-gyümölcs előrendelést hétfői és csütörtöki napokon veszek fel +36-30/273-4723-as telefonszámon
– közölte a kisbolt tulajdonosa.
Fodorné Éva üzletének címe: 9123 Kajárpéc, Hegyalja utca 3.
Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 6-10:30-ig
Szükség van a kisboltokra
