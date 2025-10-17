Új bolt nyílt Kajárpécen, mutatjuk a nyitva tartást

Szükség van a kisboltokra

A KSH friss adatait elemezve arra jutottunk, hogy egyre kevesebb a kisbolt Győr-Moson-Sopronban, 5000 alá csökkent a számuk. Nagyon nehéz talpon maradni, a multik egyre jobban terjeszkednek, egyre jobban jönnek kifelé Győrből.

