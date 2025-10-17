október 17., péntek

Pici, de van

1 órája

Új bolt nyílt Kajárpécen, mutatjuk a nyitva tartást

Fodorné Éva nyitota meg üzletét Kajárpécen.

Kisalföld.hu

Alapvető élelmiszerek, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök kaphatóak az október 13-án megnyílt kajárpéci üzletben. A kisbolt csak vasárnap nem nyit ki.

Új kisbolt várja a kajárpécieket.
Kisbolt nyílt Kajárpécen

Pékárú előrendelést előző nap, zöldség-gyümölcs előrendelést hétfői és csütörtöki napokon veszek fel +36-30/273-4723-as telefonszámon 

– közölte a kisbolt tulajdonosa.

Fodorné Éva üzletének címe: 9123 Kajárpéc, Hegyalja utca 3.

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 6-10:30-ig

Szükség van a kisboltokra

A KSH friss adatait elemezve arra jutottunk, hogy egyre kevesebb a kisbolt Győr-Moson-Sopronban, 5000 alá csökkent a számuk. Nagyon nehéz talpon maradni, a multik egyre jobban terjeszkednek, egyre jobban jönnek kifelé Győrből.
 

 

